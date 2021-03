Les Reines du Shopping : Carla Moreau parle de sa participation à l’émission et fait de grosses révélations !

C’est encore Les Reines du Shopping qui est au coeur d’une nouvelle polémique avec Carla Moreau ! Alors que de plus en plus de français ont pris beaucoup de poids depuis la crise sanitaire du coronavirus, on retrouve malheureusement de plus en plus de personnes en surpoids et qui se sentent très mal dans leur peau.

Pour preuve, comme on peut d’ailleurs le constater, les français sont de plus en plus nombreux à se précipiter sur des régimes soi-disant “miracles” mais qui ne fonctionnent pas du tout au bout de quelques semaines seulement.

Malheureusement, cela peut aussi concerner certains candidats et candidates de la télé-réalité, comme on a d’ailleurs pu le voir récemment sur les réseaux sociaux où même des chroniqueurs d’émissions de télévision n’hésitaient pas à clasher une partie de leur public qui leur reprochait d’avoir pris beaucoup trop de poids lors de ces derniers mois.

Ces derniers jours, on a eu l’occasion de voir de belles personnalités dans l’émission mythique de M6, Les Reines du Shopping, présentée par Cristina Cordula. Alors que cette émission est plutôt bon enfant d’habitude, on ne pensait pas que les propos des candidats participant à l’émission allaient pouvoir être aussi choquants, comme on a pu le découvrir récemment.

En effet, on a pu voir que Carla Moreau n’avait pas du tout l’air à l’aise dans sa participation à l’émission.

Carla Moreau balance tout sur Les Reines du Shopping : elle se sentait pas du tout « à l’aise » dans cette émission

Alors que la jeune femme a participé récemment à l’émission de M6 Les Reines du Shopping qui fait encore un très gros carton à l’antenne, on a pu être assez surpris de voir le bilan de cette émission sur les réseaux sociaux.

En effet, cette dernière a fait le bilan et comme on a pu le voir dans l’émission, elle a été très « déçue » des résultats qu’elle a pu obtenir face à d’autres candidates.

Avec une moyenne catastrophique pour la candidate, cette dernière n’a pas hésité une seule à dire haut et fort ce qu’elle pense à toute sa communauté sur Snapchat. En effet, elle a admis directement que depuis qu’elle est devenue mère, elle n’ose pas forcément porter de décolletés qui mettent en avant ses formes généreuses.

Carla Moreau admets avoir “beaucoup de poids à perdre” encore : une situation difficile pour elle

Elle est d’ailleurs revenue sur ce point avec sa communauté sur Snapchat, où selon elle Cristina Cordula, la présentatrice de l’émission Les Reines du Shopping, n’a pas hésité une seule seconde à mettre en avant cet aspect dans l’émission, quitte à ce que cela déplaise à certains et notamment à la principale intéressée : Carla Moreau.

Alors que la jeune femme a accouché récemment, elle a admis clairement avoir encore beaucoup de poids à perdre. C’est pour cette raison que, comme elle l’a confié, elle ne voulait pas porter de vêtements trop courts ou trop décolletés.

Si certains fans se sont dit clairement déçus par Clara Moreau pour sa participation aux Reines du Shopping, cela a au moins le mérite d’être clair !