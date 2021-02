Les Reines du shopping : ce gros décolleté n’a pas été apprécié par cette candidate et elle a choisi de faire payer le prix fort à son mari !

C’est encore une fois l’émission de Cristina Cordula que l’on peut voir tous les jours sur M6, Les Reines du shopping, qui est au coeur de la polémique avec une sombre histoire qui concerne une nouvelle candidate de l’émission. Il faut dire que ces dernières n’hésitent jamais à faire parler d’elles et parfois dans des circonstances assez troublantes, comme on a pu le découvrir tout récemment.

Mais si pour Cristina Cordula, même les tenues les plus provocantes peuvent être acceptées dans l’émission pour pouvoir être jugées par la suite, ces dernières ne sont pas toujours très appréciées par les candidates qui se trouvent être assez critiques entre elles, comme vous avez sans doute pu le voir dans les dernières émissions des Reines du shopping sur M6.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Reines Du Shopping – M6 🛍 (@lesreinesdushopping_off)

En effet, on ne compte plus les coups bas qui sont parfois fait entre les candidates, et celles-ci n’hésitent pas en effet à se faire de mauvaises surprises entre elles ! Comme on a pu le découvrir récemment, l’une d’entre elle a porté un grand décolleté, et il se trouve que celui-ci n’a pas du tout été apprécié par les autres femmes !

Les Reines du shopping : personne ne s’attendait à voir cette candidate dépasser les bornes dans l’émission !

Si le programme quotidien de M6 présenté par Cristina Cordula pourrait très bien paraître bon enfant au premier abord, et bien il semblerait que celui-ci soit toutefois très controversé, comme on a pu le découvrir récemment à l’antenne dans Les Reines du shopping.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Reines Du Shopping – M6 🛍 (@lesreinesdushopping_off)

Mais malheureusement, on peut dire que si Cristina Cordula, la présentatrice de l’émission, se plaît à voir les candidates porter parfois des tenues assez dingues, ce n’est pas le cas de tout le monde et notamment des autres candidates qui n’ont pas froid aux yeux quand elles font des remarques assez déplacées parfois.

Il faut dire que certaines d’entre elles osent vraiment tout et ne se privent pas en effet de pouvoir tout faire pour créer la polémique sur le plateau et bien évidemment sur les réseaux sociaux. Certaines d’entre elles comme Brenda récemment ont trop forcé sur le maquillage, mais d’autres comme Florence !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Reines Du Shopping – M6 🛍 (@lesreinesdushopping_off)

Cette tenue a été jugée trop osée par cette candidate des Reines du shopping : elle prend une grosse décision !

C’est en effet dans une semaine qui met en avant des couples que l’on a pu voir des hommes et des femmes ensemble dans les Reines du shopping, mais certaines candidates risquent fort de le regretter.

En effet, alors que Florence n’a pas hésité à porter un haut assez chaud pour l’émission, il se trouve que la candidate Sarah n’a pas hésité à réagir vivement quand elle a pu voir qu’on voyait tout de l’autre candidate. Au moment où elle s’est rendu compte que la robe de la jeune femme était un peu trop fendue, Sarah aurait donc demandé à son mari de ne pas regarder et elle aurai même décidé de lui bander les yeux comme les téléspectateurs ont pu le voir dans l’émission.

Voilà qui n’a pas dû décevoir en tout cas les plus grands fans de l’émission Les Reines du shopping qui ont pu quant à eux tout découvrir à l’antenne, contrairement à certains candidats de l’émission !