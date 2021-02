Les Reines du Shopping : cette candidate dépasse les bornes et ose tout, gros gros scandale !

Depuis la crise sanitaire du coronavirus, ce sont des émissions assez incroyables que l’on peut voir sur M6 dans Les Reines du Shopping. En effet, il se trouve que les candidates sont prêtes à tout pour pouvoir participer à cette émission quotidienne, bien que les conditions aient dû être adaptées suite au COVID19. Malheureusement, on peut voir que le résultat n’est pas toujours à la hauteur des espérances de Cristina Cordula, la présentatrice mythique de cette émission.

Il se trouve que celle-ci n’hésite d’ailleurs jamais à dire haut et fort ce qu’elle n’approuve pas dans l’émission, avec certaines candidates qui interviennent parfois dans des façons très étonnantes et notamment sur le maquillage.

Bien que certaines d’entre elles soient prêtes à se maquiller par leurs propres moyens pour gagner, dans d’autres cas de figure cela les dessert.

Il faut dire que depuis la pandémie, les candidates sont obligées de se maquiller par leurs propres moyens, alors que par le passé on pouvait voir que de vraies équipes de maquillage étaient mobilisées pour Les Reines du Shopping. Mais devant ce constat qu’il faut faire, on peut dire qu’il est très compliqué pour les candidates de prendre en charge cette tâche, comme on a pu le voir récemment.

Mais dans la dernière émission, ce n’est pas le maquillage qui a été encore remis en cause, mais bien une autre action d’une candidate qui a choqué tous les téléspectateurs de l’émission mythique de M6.

Les Reines du Shopping : cette candidate est prête à tout pour gagner dans ce magasin et elle le montre

C’est une réaction que personne ne s’attendait à voir dans Les Reines du Shopping, où une candidate a décidé contre toute attente d’avoir une réaction assez inattendue ! On a pu voir Yumi, une certaine candidate dont tout le monde devrait se souvenir. Cette championne de judo a en effet réalisé une très grosse erreur, mais elle s’est rendue compte bien trop tard de ses mauvais choix !

Alors que les candidates se doivent de réaliser des épreuves dans des temps très serrés, la candidate a décidé de porter des talons avec des bottines, ce qui l’a fortement ralenti par rapport aux autres candidates qui étaient bien plus apprêtées. Mais alors qu’elle était complètement stressée, la candidate Yumi a tout fait pour se calmer, quitte à avoir une réaction assez surprenante dans un magasin dont tout le monde devrait se souvenir.

En effet, Cristina Cordula a même pensé qu’il s’agissait d’une caméra cachée en mentionnant notamment l’émission “Vidéo Gag” qui était présentée il y a de cela plusieurs années sur TF1 par Bernard Montiel.

Mais dans la réalité, la candidate a bien agi en pleine conscience !

Cette candidate des Reines du Shopping fait le poirier dans un magasin : la chute est catastrophique pour elle

C’est une réaction très étonnante de la part de Yumi qui était complètement sous le choc pendant les Reines du Shopping. En effet, elle a décidé semble-t-il pour se calmer de réaliser le poirier en plein magasin.

Malheureusement pour elle, devant les autres candidates et Cristina Cordula qui ont été très étonnées, la jeune candidate est tombée par terre ce qui a eu un très mauvais effet pour elle !