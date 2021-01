Les Reines du Shopping : Cristina Cordula complètement choquée par une nouvelle candidate, elle pleure !

Il ne se passe pas une semaine sans que l’émission de Cristina Cordula sur M6, Les Reines du Shopping, fasse beaucoup de bruit dans les médias. Dernièrement, les candidates ont été particulièrement efficaces pour faire le buzz sur le web.

Qu’il s’agisse de certaines personnes qui réalisent volontairement des maquillages à couper le souffle, ou encore parfois certaines candidates qui portent des tenues complètement dingues, il y en a vraiment pour tous les goûts, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela ne devrait pas s’arrêter de sitôt !

On a en effet pu découvrir de nouvelles images dans la dernière émission des Reines du Shopping qui ont vraiment choqué tout le monde.

Les Reines du Shopping : c’est une catastrophe, les candidates sont de plus en plus mal maquillées depuis des semaines !

Cela n’aura échappé à personne et tous les plus grands fans de l’émission des Reines du Shopping l’auront remarqué : les candidates de l’émission sont très mal maquillées depuis déjà plusieurs semaines, et bien que cela soit très étonnant pour certaines d’entre elles, il y a en vérité une raison à tout cela et c’est tout à fait normal !

En effet, depuis la crise sanitaire du coronavirus, pour pouvoir continuer l’émission des Reines du Shopping à dû s’adapter d’une certaine façon. Alors que, par le passé, les candidates de l’émission étaient maquillées par des professionnels en la matière, ce n’est désormais plus du tout le cas.

Comme tout le monde le sait, le processus sanitaire est très strict et l’émission de Cristina Cordula a dû s’adapter pour pouvoir continuer à être diffusée à l’antenne. Désormais, les candidates se doivent de se maquiller par leurs propres moyens. Si certaines arrivent parfois à se débrouiller, c’est une grosse catastrophe pour d’autres.

C’est en effet la candidate Brenda récemment qui a fait parler d’elle avec un maquillage bien trop imposant. Alors que cette dernière était très fière de ce dernier, toutes les autres candidates se sont empressées de lui rappeler que son maquillage était tout sauf réussi, c’était même une très grosse catastrophe.

Merci beaucoup les filles pour cette semaine spéciale célébrités 🎉

Vous avez porté les couleurs de vos associations avec beaucoup de style, bonne humeur & générosité 💛💚💙💜❤️🤎 Vous êtes MAGNIFAÏK 😘@sylvietellier @severineferrer @ArielleDombasle #Lio @CarineGalli @M6 pic.twitter.com/Yhz7ZU4h13 — Cristina Cordula (@cristinacordula) January 8, 2021

Mais si Cristina Cordula avait pu rire de cette situation, hier soir c’est un tout autre visage qu’elle a montré à l’antenne de M6. Personne ne s’attendait à ce que cette dernière soit aussi émue en voyant deux candidates.

Les Reines du Shopping : découvrez la réaction de Cristina Cordula après le geste de ces candidates !

Cette semaine, l’émission des Reines du Shopping fait une semaine dédiée aux sœurs, et le moins que l’on puisse dire c’est que Cristina Cordula ne pensait pas être aussi émue. Ce sont les candidates Virginie et Élodie plus particulièrement qui ont bouleversé la présentatrice de l’émission.

Ces deux sœurs sont très fusionnelles et elles ont d’ailleurs les mêmes goûts quand il s’agit de mode. Et d’ailleurs, elles n’hésitent pas à se féliciter l’une l’autre, comme en témoigne Virginie qui a déclaré qu’elle était la “meilleure des sœurs”.

Il n’en a pas fallu plus à Cristina Cordula pour être émue aux larmes, personne ne pensait que la présentatrice allait être aussi touchante. Alors que d’habitude cette dernière est plutôt du genre à se moquer gentiment des candidates et notamment de leurs tenues, Cristina Cordula a failli cette fois-ci oublier complètement de juger le shopping de ces dernières ! Une très belle complicité qui ne l’a certainement pas laissé indifférente…