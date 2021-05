Les Reines du shopping : Cristina Cordula devient folle en voyant le maquillage de cette candidate

On ne compte plus le nombre de fois où Cristina Cordula, l’animatrice de l’émission mythique de M6 Les Reines du shopping, a pu prendre la parole contre toute attente en ce qui concerne le choix des candidates. Il faut dire que la styliste n’a pas froid aux yeux et peut parfois dire haut et fort tout ce qu’elle pense, même si cela peut vexer certaines personnes.

On se souvient tous récemment de la réaction incroyable de Cristina Cordula qui avait fait un gros scandale sur les réseaux sociaux, après avoir pris la parole notamment sur les poils. Assez critiquée sur les réseaux sociaux à ce moment là, Cristina Cordula n’avait plus du tout parlé du sujet depuis dans son émission Les Reines du shopping. Toutefois, concernant le maquillage, c’est une toute autre histoire, et on peut même dire que la crise sanitaire liée au coronavirus n’y est pas pour rien, bien au contraire !

Les Reines du shopping : la crise du COVID19 a impacté fortement l’émission !

Personne n’aurait pu imaginer un jour qu’une telle émission comme Les Reines du shopping soit aussi impactée par la crise sanitaire. En effet, certains ont pu trouver scandaleux que les règles du jeu changent en cours de route, et certaines candidates vont malheureusement regretter leur participation à l’émission Les Reines du shopping dans cette toute nouvelle configuration.

Par le passé, on savait que des équipes de maquillage pouvaient travailler pour l’émission Les Reines du shopping, en proposant des prestations de bonne qualité aux différentes candidates. Ainsi, ces dernières étaient prises en charges par des maquilleurs et des maquilleuses professionnelles, pour être sûres et certaines d’apparaître très belles à l’écran. Malheureusement, tout a changé ces derniers mois, depuis que les tournages de l’émission Les Reines du shopping ont repris. En effet, l’équipe de production a pu décider contre toute attente de changer les règles du jeu, et certaines candidates ne sont pas du tout d’accord !

Un maquillage complètement différent depuis la crise sanitaire pour Les Reines du shopping

C’est une des conséquences du coronavirus que personne n’aurait pu imaginer par le passé. En effet, il semblerait bien que l’émission Les Reines du shopping soit cette année complètement différente. On peut voir que les candidates de l’émission de M6 sont beaucoup moins bien maquillées que par le passé. Mais en y réflechissant bien, il y a en réalité une raison à cela, et celle-ci a été dévoiler récemment.

Pour pouvoir être sûr de bien répondre aux gestes sanitaires donnés par le gouvernement d’Emmanuel Macron, les candidates de l’émission doivent maintenant se maquiller par leurs propres moyens. Malheureusement, les conséquences sont catastrophiques et on a pu d’ores et déjà assister à des scènes incroyables. En revanche, Cristina Cordula ne s’attendait sans doute pas à voir cette candidate dans une telle posture…

Cristina Cordula juge le maquillage de cette candidate et s’indigne

C’est dans la dernière émission des Reines du shopping que l’on a pu revoir l’animatrice mythique de l’émission s’indigner face au maquillage d’une candidate. Elle ne semble pas du tout avoir apprécié le maquillage de Stéphanie, qui n’a pas cessé d’accumuler des couches de maquillage sur son visage.

Cristina Cordula a même clairement déclaré que cela lui faisait « mal » de voir tout cela, et en effet les images sont assez insoutenables pour elle !