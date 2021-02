Les Reines du Shopping : gros scandale, cette candidate devient la risée des réseaux sociaux !

C’est encore une fois une nouvelle limite qui a été franchie dans l’émission présentée par Cristina Cordula, Les Reines du Shopping, sur M6. Personne ne pouvait être en mesure de croire qu’une candidate allait faire la polémique de la sorte dans l’émission, et ce à une heure de grande écoute alors que de jeunes enfants peuvent être présents devant leur écran.

En effet, certaines scènes que l’on peut voir dans Les Reines du Shopping sont assez crues parfois, et il en est de même avec certaines candidates qui n’hésitent pas une seule seconde à avoir une attitude particulièrement choquante, comme on a encore pu le découvrir récemment dans l’émission diffusée sur M6 !

Les Reines du Shopping : découvrez les images les plus choquantes avec cette candidate qui ose tout !

Si aujourd’hui, on trouve des émissions de télé-réalité dans toutes les thématiques possibles et imaginables, on ne pensait pas que Les Reines du Shopping pourrait aujourd’hui faire office d’émission de rencontres. C’est en effet assez surprenant pour toutes celles et ceux qui pensaient que Cristina Cordula avait la possibilité de filtrer les candidates qui vont beaucoup trop loin, mais cela ne semble pas être le cas !

En effet, depuis maintenant plusieurs semaines, on peut observer un certain laisser-aller de la part de certaines candidates de l’émission qui osent tout, même si cela ne plait pas toujours aux téléspectateurs de l’émission qui se posent de sérieuses questions sur les choix des candidates qui font tout leur possible pour gagner le gros lot chaque semaine.

Pour son deuxième passage, Emily va-t-elle relever le défi de @cristinacordula : composez un look tendance avec une pièce imposée ? #LRDS – spéciale seconde chance, à 17.25 pic.twitter.com/AHjYzKEN3u — M6 (@M6) February 1, 2021

Depuis la crise sanitaire du coronavirus, tout le monde aura remarqué d’ailleurs que les candidates n’ont pas toujours un très beau maquillage et que cela a souvent de quoi choquer les françaises qui s’attendent à voir plutôt des palettes de maquillage assez conventionnelles. Il faut dire que la production de l’émission Les Reines du Shopping sur M6 a pris des décisions radicales : pour que l’émission puisse continuer et se dérouler dans le respect des gestes barrières, les maquilleuses ne sont plus disponibles pour l’émission !

Les candidates doivent en effet se maquiller par leurs propres moyens, et cela peut parfois donner lieu à des scènes assez cocasses, comme on a encore pu le voir d’ailleurs cette semaine avec des remarques de Cristina Cordula à mourir de rire !

Les Reines du Shopping : cette candidate ose tout et ne pense pas à ses tenues, elle veut simplement trouver l’amour !

Mais si les téléspectateurs ont parlé de l’émission Les Reines du Shopping sur les réseaux sociaux cette semaine, ce n’est certainement pas pour les choix de vêtements des candidates ni pour leur maquillage réussi ou raté. L’une des candidates de l’émission a fait une déclaration assez étonnante, comme vous allez pouvoir le découvrir.

La candidate Leila que l’on a pu découvrir dans Les Reines du Shopping n’a vraiment pas froid aux yeux ! Agée de 57 ans, cette gérante de boutique est célibataire et cherche l’amour desespérement. Mais si cela a pu amuser certains internautes, d’autres n’ont quant à eux pas compris et ont choisi de lui proposer de se rendre dans L’amour est dans le pré.

Retrouvez 5 anciennes candidates bien décidées à décrocher le titre de Reine du Shopping !

Semaine spéciale seconde chance dès lundi à 17.25#LRDS pic.twitter.com/2Oe4jfQTsi — M6 (@M6) January 30, 2021

Comme elle a pu l’annoncer, Leila est avant tout présente dans l’émission Les Reines du Shopping, mais toutefois elle a annoncé qu’elle cherchait l’amour ! Si certains téléspectateurs sont prêts à la rencontrer, elle n’a pas hésité à indiquer aux téléspectateurs d’envoyer leurs courriers directement à M6 même si la chaîne n’a pour l’instant pas pris la parole à ce sujet.