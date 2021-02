Les Reines du Shopping : grosse annonce, Cristina Cordula accueille des stars de la télé-réalité !

Les plus grands fans de l’émission Les Reines du Shopping que l’on peut retrouver tous les jours sur M6 avec la présentatrice Cristina Cordula sont encore une fois au cœur de l’actualité avec une très grosse annonce. Il faut dire que depuis plusieurs mois maintenant, on ne compte plus les prises de parole aussi diverses que variées de l’animatrice de l’émission qui arrive à saisir toutes les occasions pour faire parler de l’émission qui fait un gros carton sur M6 chaque soir !

Mais si certains pensaient que l’émission était en train de stagner avec des candidates qui sont de moins en moins préparées comme on a pu le voir récemment, dans les coulisses la production de l’émission fait tout son possible pour que Les Reines du Shopping soit un succès qui ne cesse d’évoluer de jour en jour.

Il y a déjà quelques semaines, on avait déjà pu être très surpris en regardant l’émission qui avait pu mettre en avant notamment des invitées prestigieuses comme par exemple la chanteuse française Lio qui avait pu faire un très gros carton à l’époque !

Mais à partir de la semaine prochaine, on devrait pouvoir retrouver de nouvelles candidates très connues du grand public, ou du moins pour tous les téléspectateurs qui regardent les émissions de télé-réalité !

Les Reines du Shopping : incroyable, découvrez ces candidates de télé-réalité que l’on va retrouver dans l’émission

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette année la chaîne M6 a décidé une fois de plus de mettre les petits plats dans les grands avec une nouvelle saison de son émission Les Reines du Shopping qui devrait faire parler d’elle pendant encore très longtemps, comme vous allez d’ailleurs pouvoir le constater dans les prochains jours en découvrant des candidates que nous n’avons pas l’habitude de voir dans cette émission qui fait chaque jour un très grand carton sur M6.

En effet, certains téléspectateurs reprochaient notamment à Cristina Cordula sur les réseaux sociaux le fait que l’on ne retrouve pas assez de personnalités dans l’émission, alors que les téléspectatrices en particulier sont nombreuses à avoir des attentes concernant les participantes de l’émission qui pourraient être parfois plus connues !

A partir de la semaine, on devrait donc retrouver des candidates de la télé-réalité participer à cette émission, et pas des moindres. Avec ces participations hors-normes, cela devrait permettre de rebooster les audiences de l’émission Les Reines du Shopping sur M6. Voici en exclusivité les noms que nous avons pu dénicher !

Carla Moreau (Les Marseillais)

Avec un budget très limité pour son shopping, nul ne doute que Carla Moreau aura beaucoup de difficultés à pouvoir faire ses choix, comme on a d’ailleurs pu le voir par le passé dans d’autres émissions de télé-réalité !

Adixia (Les Ch’tis)

Si son franc-parler a pu faire son succès récemment, les téléspectateurs sont très curieux de pouvoir découvrir la candidate des Ch’tis évoluer dans Les Reines du Shopping : cela devrait être très surprenant !

Séphora (Les princes et princesses de l’amour)

Avec cette candidate que l’on a pu découvrir récemment, tout est possible et même le pire ! Avec les premières images que l’on a pu découvrir, Séphora devrait faire parler d’elle pour son apparition dans Les Reines du Shopping qui sera à coup sûr très remarquée !