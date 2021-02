Les Reines du Shopping : incroyable, une rappeuse dans l’émission fait une chanson exclusive pour Cristina Cordula !

Et bien le moins que l’on puisse dire, c’est que cette fois encore le casting de l’émission de Cristina Cordula, Les Reines du Shopping, à réussi à frapper très fort et on ne s’attendait pas un tel résultat dans l’émission qui à encore une fois fait un gros carton d’audience lors de sa diffusion.

Il faut bien dire qu’avec la qualité des candidats de la production, M6 a mis les bouchées doubles et n’hésite pas à mettre un gros coup de collier quand il s’agit de mettre en place un casting hors norme pour l’émission quotidienne. Mais dans la dernière émission que l’on a pu découvrir, personne ne s’attendait à voir cette candidate faire une chanson exclusive en l’honneur de Cristina Cordula…

Adixia (#LMEA), Carla (#LMVsMonde5) et Sephora (#LesAnges11) seront toutes les trois dans la célèbre émission d'M6 : “#LesReinesDuShopping” Rendez-vous prochainement sur M6 ! Qui va regarder ? pic.twitter.com/q18EEGLQig — Tout Pipole (@tout_pipole) December 1, 2020

Les Reines du Shopping : une candidate est prête à tout pour gagner et réalise une action que l’on avait jamais vue !

Cela fait maintenant de nombreuses années que Cristina Cordula est à la présentation d’une émission phare sur M6 qui fait un très gros carton tous les jours de l’année. En effet, en ayant créé l’émission Les Reines du Shopping sur M6, la présentatrice et styliste de l’émission ne s’attendait probablement pas à faire un aussi gros carton.

Mais aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que Cristina Cordula est devenue en très peu de temps une figure assez mythique de la chaîne M6, ce qui n’est pas pour déplaire aux nombreux téléspectateurs qui ne se lassent pas de voir les émissions chaque jour avec de nouvelles candidates prêtes à tout pour gagner le gros lot !

Il y a d’ailleurs quelques semaines de cela, on avait déjà pu voir de nombreuses personnalités dans cette émission mythique, et certaines d’entre elles avaient par ailleurs fait des apparitions très remarquées dans l’émission de Cristina Cordula. On se souvient tous notamment des interventions d’Arielle Dombasle mais également de la chanteuse Lio qui n’avait clairement pas froid aux yeux dans la présentation que l’on a pu voir de cette émission.

Toutefois, jamais une chanteuse n’était allée aussi loin que celle que l’on a pu découvrir hier soir dans Les Reines du Shopping : une candidate à en effet fait une déclaration musicale assez originale et choquante pour ce contacte télévisuel qui sur le principe ne s’y prête pas forcément, c’est le moins que l’on puisse dire.

Les Reines du Shopping : cette candidate rend hommage à Cristina Cordula dans un vibrant message !

Dans la toute dernière émission que l’on a pu voir sur M6 dans Les Reines du Shopping, c’est une ancienne candidate Emily qui est venue prendre sa revanche ! On avait en effet pu la découvrir dans une précédente émission aux côtés de Cristina Cordula, mais malheureusement la chance ne lui avait pas vraiment souri !

Pour son deuxième passage, Emily va-t-elle relever le défi de @cristinacordula : composez un look tendance avec une pièce imposée ? #LRDS – spéciale seconde chance, à 17.25 pic.twitter.com/AHjYzKEN3u — M6 (@M6) February 1, 2021

Déterminée, elle est donc revenue à la charge et a tenté le tout pour le tout : elle a même écrit et interprété un rap en l’honneur de Cristina Cordula, la présentatrice de l’émission. Il ne lui en a pas fallu plus pour être très émue, comme on a pu le découvrir dans les images de l’émission d’ailleurs. Si la candidate s’est targuée de nommer “la déesse de la mode” et que Cristina Cordula a répondu que le geste de la jeune femme était “gentil”, sur les réseaux sociaux les réactions ont été très différentes.

En effet, le rap d’Emily n’a pas du tout été apprécié et certains ont jugé même de complètement ringard l’interprétation de la chanson de la candidate des Reines du Shopping !