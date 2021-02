Les Reines du Shopping, les téléspectateurs sont choqués par le maquillage de cette candidate !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’émission de M6 présentée par Cristina Cordula, Les Reines du Shopping, est particulièrement animée en ce moment.

Personne ne s’attendait à ce que cette émission fasse autant parler d’elle sur les réseaux sociaux récemment, mais les actions que nous avons pu voir lors de la diffusion ne sont clairement pas anodines !

Tout le monde se souvient en effet des dernières polémiques qui ont concerné l’animatrice de l’émission, Cristina Cordula, qui est parfois amenée à réaliser des critiques qui ne sont pas toujours très constructives selon certains internautes. Mais cette fois-ci, il semblerait qu’une candidate de l’émission soit allée beaucoup trop loin !

Les Reines du Shopping : cette candidate dépasse les bornes avec son maquillage, Cristina Cordula réagit très violemment !

C’est il y a tout juste quelques jours que l’on a pu voir une séance de maquillage qui s’est très mal passée pour une candidate de l’émission présentée par Cristina Cordula, Les Reines du Shopping. En effet, on ne pensait pas qu’une séance pouvait être aussi catastrophique, mais les images parlent bien d’elles-mêmes et sont assez choquantes selon les téléspectateurs qui ne s’en remettent toujours pas !

De son côté, l’animatrice Cristina Cordula a également réagi avec des termes assez étonnants venus de sa part ! Il faut dire que depuis maintenant plusieurs semaines, on ne peut qu’assister à de nombreuses catastrophes du côté des candidats, mais il y a bien une explication à cela.

En effet, l’émission des Reines du Shopping a été complètement bouleversée à cause de la crise sanitaire du coronavirus, comme vous avez pu vous en douter depuis quelques temps.

Les Reines du Shopping : l’émission est complètement chamboulée à cause de la COVID19 et les candidates se maquillent seules !

Si d’habitude il y a toute une équipe de maquilleurs prête à s’occuper des nombreuses candidates de l’émission, ce n’est plus du tout le cas actuellement et ces dernières doivent faire tout le nécessaire pour pouvoir s’occuper elles-mêmes et par leurs propres moyens de leur maquillage.

On assiste donc à des situations assez incroyables qui choquent les internautes : certaines candidates comme par exemple Brenda n’hésitent pas à surcharger leur visage de maquillage et en font beaucoup trop ! Cela n’a pas manqué de faire réagir Cristina Cordula ainsi que tous les téléspectateurs qui regardaient l’émission sur M6 : Olivia, une candidate de l’émission, se dit même choquée de voir une telle séance de maquillage virer à la catastrophe pour Brenda.

Pourtant, de son côté, Brenda a très envie d’en rajouter, et comme elle s’est confiée à la caméra lors de l’émission des Reines du Shopping, elle aurait même apprécié ajouter encore beaucoup plus de maquillage ! Toutefois, elle semble bien consciente que cela ne plaît pas à tout le monde car elle affirme que si elle continue comme cela, les autres candidates pourraient alors bien se mettre à crier !

On ne sait pas encore pendant combien de temps cette situation va durer avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement, mais si les candidates continuent de se maquiller toutes seules, alors on devrait pouvoir assister à des scènes assez incroyables dans les jours à venir !

En effet, il y a tout juste quelques jours, on a également pu découvrir des personnalités comme Lio jouer le jeu pendant l’émission, et comme vous avez pu le voir elle est prête à tout pour gagner le concours…