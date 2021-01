Les Reines du shopping : Lio dévoile sans le vouloir un peu de son intimité dans l’émission de Cristina Cordula

Tous les jours, vous pouvez découvrir un nouvel épisode des Reines du shopping. Ce sont des célébrités qui ont décidé de se prêter au jeu depuis le début de la semaine. Vous avez donc pu découvrir notamment Lio ce mercredi ou encore Sylvie Tellier qui a pu ouvrir le bal. Il y a également la chanteuse Lio et tout en étant fidèle à elle-même, sa tenue a clairement reflété sa personnalité. Le but était toutefois simple, mettre un peu de couleur en hiver.

Si certaines comme Sylvie Tellier ont été assez discrètes, d’autres comme Lion n’ont pas hésité à miser sur des tons assez vitaminés.

Un petit accident de parcours lors du défilé

Sur M6, l’émission dédiée aux Reines du shopping connaît toujours un succès incroyable. Le concept est simple, vous avez un budget, un thème et il suffit de sélectionner une tenue complète pour remporter la somme en jeu. Lorsque ce sont des femmes inconnues qui sont au rendez-vous dans la plupart des émissions, il faut savoir que Cristina Cordula peut inviter des célébrités. Ces dernières n’empochent donc pas les gains, ils sont reversés à une oeuvre qu’elles souhaitent défendre.

Nous connaîtrons donc le 8 janvier la célébrité qui pourra remporter les 10 000 euros mis en jeu cette semaine .

. Pour l’instant, à l’heure où nous rédigeons cet article, c’est Lio qui est en tête avec une très belle note.

Elle a donc misé sur un pantalon vert avec un béret rouge et un blouson violet avec des strass et des paillettes.

Lors du défilé, c’est la musique d’Aya Nakamura qui avait été sélectionnée et la chanteuse a pu dévoiler sa personnalité.

Le défilé a été très sympathique, les célébrités ont aussi apprécié sa danse, mais, au cours de celle-ci, un petit accident de parcours s’est produit. En effet, sans le vouloir, Lio a laissé dévoiler une partie de son buste. Les images ne sont pas passées inaperçues, mais l’atmosphère était joyeuse. Lors de son interview, dans le cadre de cette émission, Lio a révélé qu’elle avait été heureuse de voir ses concurrentes avec un tel sourire. Elles ont donc toutes apprécié le défilé de la chanteuse qui n’est pas le même.

Qui remportera les 10 000 euros ?

Sylvie Tellier était accompagnée au début de la semaine par la Miss France 2020 et elle a fait part de conseils assez avisés. Le défilé a été sympathique et elle a rapidement donné le ton de l’émission. Elle joue également pour une association à savoir Les Bonnes Fées alors que Arielle Dombasle défend les Chats de Stella. Elle sera d’ailleurs au rendez-vous ce jeudi pour dévoiler sa tenue dédiée au thème « Osez la couleur en hiver ». Il faut noter que la chanteuse et actrice a une prestance incroyable sur le plateau des Reines du shopping et les adeptes attendent avec impatience ses choix.

La bande-annonce est déjà très croustillante puisque vous pouvez voir Arielle en train de jouer à Pacman alors que le temps est compté. Carine Galli jour pour l’association Sclérose Tubéreuse de Bourneville et elle est passée en début de semaine. Ce sera ensuite au tour de Séverine Ferrer de se présenter ce vendredi avant le verdict de Cristina Cordula. Cette dernière a pour l’instant apprécié toutes les tenues et le choix sera sans doute assez complexe à réaliser. La fin de la compétition est programmée pour le 8 janvier. Bien sûr, le chèque sera reversé à l’association mise en avant par la célébrité qui aura remporté le vote de Cristina Cordula et celui des concurrentes.