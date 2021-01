Les Reines du Shopping : Lio surprend tout le monde en dévoilant son intimité, découvrez cette séquence

Alors que l’émission Les Reines du Shopping présentée par Cristina Cordula sur M6 est d’habitude grand public, la chaîne a tout juste frôlé l’accident avec la chanteuse Lio. Cette dernière a toutefois été fidèle à sa personnalité.

Les Reines du Shopping : l’émission est au cœur de la polémique !

En cette nouvelle rentrée, Les Reines du Shopping sont encore au cœur de la polémique, et ce n’est pas la dernière fois ! En effet, on ne compte plus le nombre de fois où l’on a pu voir la présentatrice Cristina Cordula être étonnée sur des styles que choisissent certaines candidates de l’émission, n’hésitant pas parfois à faire des critiques assez vives concernant les tenues de ces dernières.

Mais pour la rentrée, la chaîne M6 a décidé de voir les choses en grand, et on a ainsi pu voir un numéro spécial des Reines du Shopping dont on se souviendra toute notre vie, comme en témoignent les images que vous allez pouvoir consulter en exclusivité. En effet, la production a décidé d’inviter des célébrités pour une émission spéciale, mais rien ne s’est passé comme prévu !

Il faut dire que ce n’est pas tous les jours que Cristina Cordula accueille autant de personnalités françaises dans son émission, on imagine donc que tout le monde était très excité par l’occasion et que certains ont voulu marquer le coup, quitte à adopter certaines attitudes choquantes pour le public, qui reste tout de même assez jeune pour cette émission selon les derniers sondages. C’est en effet une des célébrités qui a été invitée à l’émission, la chanteuse française Lio, qui est au cœur de la polémique, avec des images que les téléspectateurs de l’émission ne seront certainement pas prêts d’oublier, c’est sûr !

À partir de lundi, 5 célébrités vont tenter de remporter 10 000€ pour l’association qu’elles défendent !

J’ai hâte de vous montrer les shoppings de @SylvieTellier @CarineGalli Lio @ArielleDombasle @severineferrer

RDV dès lundi à 17:30 sur @M6 📺 pic.twitter.com/dQfyXm5UpG — Cristina Cordula (@cristinacordula) January 2, 2021

Lio invitée dans les Reines du Shopping : elle pète les plombs et montre tout !

C’est donc dans l’émission des Reines du Shopping de mercredi que l’on a pu voir Cristina Cordula aux côtés d’autres personnalités. Parmi elles, on peut compter notamment sur l’ancienne mannequin Arielle Dombasle, la Miss France Sylvie Tellier, l’animatrice Séverine Ferrer, et bien évidemment Carine Galli et la chanteuse de « Banana split » Lio. Pour cette grande émission, ces personnalités devaient tout faire pour remporter le jeu des Reines du Shopping, avec une grosse somme à la clé : 10 000 euros pour l’association qu’elles représentent.

La semaine spéciale Célébrités des Reines du Shopping continue à 17h30 avec le shopping de #Lio qui va nous en faire voir de toutes les couleurs ! 🧡💜❤️💛🤎💚💙

A tout à l’heure sur @M6 📺😘 pic.twitter.com/iPOI3FiE0A — Cristina Cordula (@cristinacordula) January 6, 2021

On a donc pu voir hier soir Lio entrer en scène, mais cela n’a pas fait plaisir à tout le monde, et certains ont noté notamment la réaction de Sylvie Tellier qui ne semble pas avoir apprécié les choix de la chanteuse. Mais c’est à la fin de l’émission que tout a dégénéré. En effet, personne n’est sans savoir que Lio n’hésite pas à provoquer et à avoir un style très naturel, qui est d’ailleurs très apprécié par tout le monde.

Sur les dernières images, Lio se tourne vers la caméra et dit qu’elle va montrer sa poitrine, avant de s’exécuter en plein tournage ! Bien évidemment, la chaîne M6 a flouté complètement cette partie afin de ne pas choquer une partie des jeunes téléspectateurs, mais également le CSA. Quoi qu’il en soit, les réaction sur place ont été assez vive : Cristina Cordula a éclaté de rire en voyant les images et en traitant même la chanteuse Lio de « folle » ! Ce que l’on peut dire en tout cas, c’est que même après toutes ses années, Lio n’a pas fini de nous surprendre et n’hésite pas à tout faire selon ses propres règles même si cela ne plait pas toujours !