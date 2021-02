Les Reines du Shopping : Michaël Youn fait une apparition avec Cristina Cordula qu’il critique vivement !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en ce moment Les Reines du Shopping ne cessent de faire parler d’elles, on ne s’attendait pas à ce que l’émission fasse autant de polémiques sur M6.

Présentée par Cristina Cordula, l’émission de télé qui est pourtant diffusée à une heure de grande écoute fait constamment parler d’elle à cause d’interventions parfois très controversées.

L’animatrice Cristina Cordula a par ailleurs un caractère bien trempé, et cette dernière n’hésite pas à prendre la parole et dire clairement ce qu’elle pense de ses candidates, même si parfois cela ne leur plait pas du tout !

Les Reines du Shopping : une grosse polémique avec l’humoriste Michaël Youn qui débarque dans l’émission !

Bien que d’habitude, les personnes qui participent à l’émission de Cristina Cordula, Les Reines du Shopping, soient des femmes dans la très grande majorité et même exclusivement, personne ne s’attendait à voir Michaël Youn débarquer dans cette émission !

Et pourtant, les téléspectateurs de l’émission sont plus que jamais habitués à voir des sujets polémiques dans cette émission de mode proposée tous les jours par la chaîne M6. En effet, Cristina Cordula ne manque jamais de faire parler d’elle avec des invités qui réalisent parfois des actions très choquantes, comme on a pu encore le voir récemment.

Lio qui défile et montre ses seins dans les reines du shopping mais quel ange franchement ❤ pic.twitter.com/Bl0kQ5o0gm — lisemai (@lisemai) January 6, 2021

Il s’agit en effet de la chanteuse Lio que l’on a pu découvrir aux côtés d’autres grandes stars de la chanson française, mais malheureusement rien ne s’est passé comme prévu. En effet, la chanteuse du tube des années 80 Amoureux solitaires a décidé dans l’émission les Reines du Shopping de tout balancer : elle a en effet montrer sa poitrine devant tout le monde, et cela a surpris les autres candidates de l’émission ainsi que Cristina Cordula qui ne s’attendait pas à une telle action de la part de Lio.

Malheureusement, pour les français qui espéraient bel et bien voir tous les détails croustillants de cette scène, tout a été flouté et on ne peut donc pas voir l’intimité de Lio dans cet extrait vidéo qui a rendu complètement dingue les téléspectateurs de l’émission les Reines du Shopping sur M6.

La semaine prochaine, dans #LRDS, c’est le lancement de la première Coupe de France du shopping !

RDV lundi à 17.30 pic.twitter.com/rvgFnu4TOW — M6 (@M6) January 16, 2021

Mais hier soir, c’est un tout autre invité qui a fait irruption dans l’émission, et personne ne l’attendait : il s’agit de Michael Youn, l’ancien animateur du Morning Live sur M6 !

Michael Youn fait une apparition surprenante dans Les Reines du Shopping : il surprend tout le monde !

Hier soir, nous avons été très surpris de voir la nouvelle émission Les Reines du Shopping sur M6 : personne ne pensait qu’un jour une personnalité comme Michael Youn pourrait y faire une apparition aussi remarquée. Alors que les candidates du jour participaient à la Coupe de France du shopping, on a pu voir débarquer un invité surprise en la personne de l’ancien humoriste et acteur Michael Youn. Avec ses deux amis Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, l’animateur du Morning Live est alors intervenu dans Les Reines du Shopping d’une bien drôle de façon.

En pleine Coupe de France du shopping, de nouveaux candidats font leur apparition dans #LRDS ! Les avez-vous reconnus ? 😂 @cristinacordula #LeMorningNight à 21.05 pic.twitter.com/x972N0xsvg — M6 (@M6) January 19, 2021

En effet, on a pu voir que l’animateur a pu mettre l’émission les Reines du Shopping en pause pendant un très court instant, en se moquant même de l’accent de l’animatrice principale de l’émission : Cristina Cordula ! Bien que cela ait été fait pour rappeler aux téléspectateurs la nouvelle édition de l’émission Morning Night hier soir sur M6, cette apparition n’a pas forcément plu à tous les téléspectateurs !