Les Reines du Shopping « spécial rondes » : les internautes scandalisés par les propos grossophobes de Cristina Cordula !

Décidément, on va finir par croire que M6 aime la polémique… En effet, la chaîne se retrouve régulièrement criblée de critiques, et plus particulièrement concernant l’image du corps de la femme qu’elle donne à voir à ses téléspectateurs.

Après Mariés au premier regard, La robe de ma vie, c’est au tour Des reines du shopping d’être au cœur des scandales et des accusations.

Un thème et un titre qui dérange

Ce lundi 19 octobre, l’emblématique chaîne publique M6 a diffusé la semaine “spéciale rondes” de la célèbre émission Les reines du Shopping.

Pour cette émission spéciale, cinq candidates s’affrontent face caméra pour prouver leur bon goût, leur sens de l’esthétique et de la mode, et tenter de rentrer dans les bonnes grâces de la manifaïque Cristina Cordula.

La thématique de cette édition Des Reines du shopping “Belle avec des formes” ? Chic avec une pièce fluide.

Les téléspectateurs de l’émission de mode ont ainsi pu faire la connaissance des 5 jolies candidates : Vinnye, Fiona, Caterina, Alexandra et Mélanie…

Et alors que l’ancien top model et présentatrice de l’émission venait juste de présenter le thème de la semaine, les critiques ont commencé à fuser sur les réseaux sociaux.

"La règle" mais OMG, on a déjà tellement de choses à penser il faut arrêter de foutre des règles pour se vêtir quoi… 🙄 #LRDS — V. 🍓 (@Loveofbook) October 19, 2020

En effet, rien que le titre de l’émission était déjà insultant pour beaucoup d’internautes : “Belle avec des formes” ça suppose que normalement quand on a des formes ont est pas belle ?”, “Tellement humiliant et grossophobe…”, “En 2020 on juge encore les femmes sur leurs physiques ! P***** ! C’est anti sororal cette émission !”. Indignation générale !

Et si certains téléspectateurs ont tout de même salué la thématique, ils ont également mis en avant le gros problème de sémantique. En effet, les mots utilisés sont tout sauf anodins, et la tournure générale est, pour beaucoup, insultante pour les personnes rondes.

Speciale.. #Belles avec des #formes.. sous entendu d’hab elles sont moches?! Oh non désolée @M6 le theme est sympa ms y a 1 pb là… lol ✋🏻😅😅😅🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️👏#lrds — DijessTrends Lives (@dijesstrends) October 19, 2020

Cristina Cordula: attaquée directement par les internautes

Durant cette nouvelle semaine de compétition, les 5 candidates devaient donc s’affronter autour de la thématique “Chic avec du fluide”.

Si la thématique “spéciale rondes” n’a pas emballé les participantes plus que ça, les internautes eux, ont été totalement ulcérés.

Et si beaucoup n’ont pas manqué d’interpeller M6 et les producteurs de l’émission, dont il jugeait le concept totalement anti-sororal, certains internautes s’en sont directement pris à la présentatrice des Reines du Shopping :“Alexandra qui se sent bien dans sa peau va faire une déprime après son débrief avec Cristina. »

"quand vous avez des rondeurs portait pas de décolté ect .. elle m'agace cette #cristinacordula

c'est pour ça je regarde plus ce genre d'émission qui fait que juger sur les looks ect…. #rondeurs habillez vous comme vous voulez! #grossophobie #m6 #LRDS @cristinacordula https://t.co/EMyorKHeHu — lolita (@LolitaMoitie) October 19, 2020

“Pourquoi quand on est ronde on devrait être abonnée au fluide selon Cristina ? Je ne suis pas d’accord. Cristina n’aime pas les rondes malheureusement”, “Mais Cristina chacun s’habille comme il veut tant que la personne se sent bien dans sa peau”, “Cristina a un discours démodé. Elle a loupé le train du body positive. C’est dommage”.

Visiblement agacés, les internautes ont très clairement su se faire entendre ! À savoir si ces nombreux commentaires arriveront aux oreilles des producteurs de l’émission ou de la célèbre animatrice…

Et si cette initiative de la part de M6, de montrer d’autres corps, au-delà des canons de beauté hégémonique, la mise en scène et les commentaires ont été plus que maladroit.

En 2018, une candidate de l’émission avait déjà accusé Cristina Cordula de grossophobie. Et il y a fort à parier que cette édition “spéciale rondes” réveille les vieilles rancœurs…

En attendant, on espère que chaque femme de ce monde, avec ou sans formes, pourra un jour être libre de porter ce qu’elle veut et de se sentir bien dans ses baskets sans se sentir stigmatisée ou jugée à cause de son poids.