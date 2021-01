Les Reines du shopping : un duo mère-fille a convaincu Cristina Cordula et de beaucoup d’internautes !

Les Reines du shopping spécial mères-filles, c’est cette semaine sur la chaine M6. Cette fois-ci, ce sont plusieurs duos mères-filles qui s’affrontent dans une compétition très rude.

Pour cette semaine, les rôles ont été inversés. Ce sont les mères qui auront la lourde tâche de trouver le look parfait pour leurs filles.

On dirait des sœurs !

Ainsi, pour ce jeudi 20 aout, c’est au tour de Nicole et Pascale de se lancer dans la compétition. Cette fois, Cristina Cordula a imposé le thème : « mettez votre décolleté en valeur ». Aux candidates donc de trouver la tenue qui y correspond. Il faut dire que c’est une mission assez difficile. Toutefois, Nicole est très enthousiaste et confiante, et elle a eu raison de l’être.

Nicole et sa fille, on dirait des sœurs #LRDS — Danoo77👠 (@danoo77711) August 20, 2020

En effet, dès le début, alors qu’elles ont présenté leur dressing, Nicole et Pascale ont tout de suite suscité l’intérêt de la plupart des téléspectateurs. Certains ont réagi sur internet avec des commentaires positifs à l’égard du duo mère-fille. « Nicole et Pascal, elles sont comme des sœurs » a dit l’un d’entre eux. Aussi, Nicole, du haut de ses 76 ans, ne fait pas du tout son âge, tant dans sa façon de s’exprimer que sur son apparence physique. Alors, les internautes ont tout simplement été subjugués par ce qu’elle représente. Ce qui lui a valu d’être suivi de très près par les téléspectateurs, et ce jusqu’aux moindres détails.

« Dame Nicole est stylée jusqu’au bout des ongles. Sa manucure est jolie, de même que son vernis mauve » ; « Je veux passer une journée avec Nicole », disaient-ils sur Twitter.

Dame Nicole est stylée jusqu’au bout des ongles… sa manucure est top avec son vernis mauve 👍#LRDS — Lalla Mounya (@lalla_mounya) August 20, 2020

Un choix de tenu partagé par tout le monde.

Nicole est pleine d’assurance. C’est avec cet atout qu’elle est partie faire le shopping afin de trouver la tenue parfaite pour sa fille, avec un budget de 350 euros. Au final, le choix de la femme de 76 ans s’est porté sur un magnifique caraco, la tenue idéale qui, selon elle, met « en valeur » le décolleté de sa fille de 56 ans. Il est accompagné d’un pantalon bien assorti et d’un blazer qui fait ressortir le côté moderne de la tenue.

Nicole et Pascale qu'est-ce qu'elles sont belles #LRDS — Naelle (@AriaNdrangheta) August 17, 2020

Après avoir vu la tenue choisie par Nicole, Cristina Cordula a été totalement convaincue. « Bravo à toutes le deux, vous avez choisi ma tenue favorite. Il s’agit d’un chic décontracté, intemporel et moderne. C’est frais, et ça rajeunit. De plus, ça la modernise. Cette tenue met parfaitement en valeur son décolleté » s’est-elle exclamée. Mais cette dernière n’est pas la seule à avoir été en accord avec le choix du duo Nicole-Pascale. En effet, beaucoup de téléspectateurs ont également partagé son opinion. De ce fait, le duo a récolté de nombreux commentaires positifs : « Très belles les Belges. Félicitations à la mère et la fille », « Elle a choisi la meilleure tenue…».

Nicole et Pascale on sait pas qui est la mère et qui est la fille on dirait quelles ont le mm âge #LRDS — MADEMOISELLE G (@LUNAYABELLE) August 17, 2020

Cependant, il y a quand même eu quelques commentaires moins admiratifs de la part de certains internautes. Ils sont basés sur de petits détails : « Pour moi le thème est respecté. C’est la seule tenue que j’ai aimée. En revanche, je n’aime pas vraiment les chaussures ni le sac. C’est les créoles que j’aime. J’adore la MEB », « On aperçoit son autobronzant ». De toute façon, on ne peut pas être en accord avec tout le monde.