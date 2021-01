Les Reines du Shopping : une candidate taclée pour son comportement très hautain et méprisant

La semaine dernière, nous avons eu l’occasion de découvrir une émission au profit des associations. Les candidats et notamment les célébrités ont pu remporter un chèque de 10 000 euros et c’est Arielle Dombasle qui a eu la palme pour la meilleure tenue. Cette dernière devait respecter le thème : osez la couleur en hiver. Ce lundi, Les Reines du Shopping sont de retour avec de nouvelles candidates et Brenda âgée de 31 ans n’est pas passée inaperçue. Il est même difficile de la manquer au vu de son comportement qui a été largement critiqué.

#LRDS "Tout me va" Brenda ne se la pète déjà pas du tout😅 — Is@_bella 💜 (@Isa_so_sweet) January 11, 2021

Pourquoi Brenda ne fait-elle pas l’unanimité ?

Dans son portrait, elle précise qu’elle a un enfant, elle est en couple et elle est mère au foyer. Elle réside à Paris et son âge est de 31 ans. Elle donne rapidement le ton en précisant qu’elle n’a jamais changé de style alors qu’elle était enceinte. De plus, si elle a pris plusieurs kilos pendant la grossesse, elle fait des jalouses en précisant qu’elle a pu tous les perdre avec un supplément.

Dès son arrivée sur le plateau, elle donne le ton et les candidats sont sous son charme .

. Toutefois, les critiques sur Internet ont été nombreuses, les internautes n’ont pas aimé son comportement.

Brenda dans Les Reines du Shopping a été décrite comme hautaine ou encore méprisante vis-à-vis des autres, voire agacante.

La semaine sera donc longue avec la candidate et les premières notes sont tombées, la compétition a donc repris.

Je trouve que Brenda a l’air prétentieuse… #LRDS — Ana. 🇷🇪🇫🇷 (@Anouu5) January 11, 2021

La semaine dernière, l’ambiance était assez sympathique et détendue avec les célébrités. Ces dernières n’ont pas hésité à proposer des notes très élevées, mais ce ne sera sans doute pas le cas pour cette nouvelle semaine dont le thème est dédié aux jeunes mamans. De plus, Brenda n’a pas été appréciée puisqu’elle apprécie seulement la mode dont les prix sont très élevés et elle reste convaincue qu’elle sera la reine du shopping et Cristina Cordula devrait l’adorer.

Il faudra attendre ce vendredi pour en savoir un peu plus, mais les autres candidates vont-elles aimer son attitude ? En effet, elle va multiplier les petites piques et les adversaires pourraient bien la faire redescendre de son nuage avec une note assez classique, voire en dessous de ses espérances.

Brenda ne fait pas dans la modestie

Dans Les Reines du Shopping, les candidats peuvent passionner autant qu’ils sont agaçants, voire insupportables. Celle qui a pris près de 17 kilos pendant sa grossesse a pu se vanter en précisant qu’elle en avait perdu 20. Les internautes n’ont pas caché leur agacement sur les réseaux sociaux et le site de micro-blogging a clairement été aux premières loges. Certains ont estimé que Brenda était prétentieuse, d’autres n’ont pas compris les raisons pour lesquelles elle participait à un programme comme Les Reines du Shopping. Dès ce lundi, les fans du programme présenté avec brio par Cristina Cordula savaient qu’ils seraient agacés par cette candidate.

Brenda elle se prends pour quoi ? #lrds — Hy (@Cayran_) January 11, 2021

Même devant les autres participantes, elle n’a pas fait dans la dentelle en affirmant qu’elle était toujours coquette, elle aime s’habiller et bien sûr se faire belle. Pour sa participation, elle portait des chaussures vertes avec un pantalon vert et un haut clair. Le tout était associé à une veste noire et même le masque était en accord avec les couleurs de la tenue. La démarche est assurée, son caractère semble bien affûté et il y a de grandes chances pour que les internautes puissent la critiquer tout au long de la semaine. C’est aussi grâce à des femmes comme Brenda que le programme devient un peu sympathique.