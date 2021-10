Les routines de yoga à adopter le matin !

Avec un rythme de vie de plus en plus intense, il est important de parfois se donner un peu de répit à travers la pratique d’activité physique et de bien-être. Pour cela, la pratique du yoga pour commencer la journée semble être une méthode fiable. Il ne vous coûtera donc rien d’expérimenter quelques mouvements, gage du maintien de la forme et du plein d’énergie.

La posture de l’enfant

Juste après le réveil, vous pouvez commencer votre yoga matinal par cette posture. Pour ce faire, il faut s’asseoir sur les genoux en prenant soin d’allonger sa colonne vertébrale. Les genoux doivent ensuite être légèrement écartés, afin d’avoir de l’espace pour laisser passer le buste. Les orteils des deux pieds doivent se toucher tandis que les talons seront éloignés l’un de l’autre.

Les mains posées sur les cuisses, il faudra inspirer en gardant votre dos droit. Expirez après, tout en déposant lentement votre buste entre vos jambes et les mains bien droites vers l’avant. Pour la posture de l’enfant, il faut inspirer et expirer lentement par le nez. À chaque expiration, votre corps doit s’enfoncer petit à petit dans le tapis. Cette posture permet d’éliminer le stress et l’anxiété de la veille, détend le corps et apaise l’esprit. Elle soulage aussi les cervicales et réduit les maux de dos que vous pouvez avoir au réveil.

La posture de la montagne

Pour cette posture, il faut être debout, joindre les deux pieds et garder toute votre attention sur eux. Les orteils doivent ensuite être écartés et reposer un à un sur le tapis, afin de s’ancrer le plus possible au sol. Votre poids doit être réparti équitablement sur les deux jambes, tout en gardant les genoux bien alignés avec les chevilles et le bassin.

Après, le coccyx doit être poussé vers le sol tout en gardant le dos allongé, en imaginant qu’un mur se trouve derrière vous. Les bras tendus vers le sol, les doigts doivent être écarté et les épaules bien relâcher. Enfin il faut légèrement ouvrir la poitrine et profiter de la posture pendant une à deux minutes. Cette position permet d’améliorer sa posture et tonifie les jambes et le dos. Elle favorise aussi la confiance en soi.

La posture de la planche

Pour commencer, il faut se mettre à quatre pattes, les mains placées en dessous des épaules et les doigts bien écartés. Il faut ensuite s’appuyer sur la base de vos doigts, en repoussant le sol avec les mains. Les pieds doivent être placés en arrière, pour pouvoir prendre appui sur les orteils. Une fois cela fait, il faudra ensuite bien tendre ses jambes.

Il faut garder à l’esprit que l’objectif de cette posture est la création d’une ligne droite qui relie les pieds et la tête. Pour plus de facilité, gardez le bassin engagé, le menton incliné vers le buste et les talons vers l’arrière. Il faut enfin regarder le sol tout en prenant quelques respirations. En cas de difficultés à tenir la position, il faut poser délicatement les genoux au sol. Cette posture du yoga renforce les muscles et les articulations, tout en favorisant la confiance en soi et la concentration.