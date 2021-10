Les six règles que vous devez connaître pour bien aménager votre salle à manger !

Lieu de retrouvailles pour les repas par excellence, la salle à manger est une pièce où se retrouve généralement la famille autour d’une table. Qu’elle soit petite ou grande, son agencement doit être fait avec le plus grand soin pour accorder un confort optimal. Pour cela, quelques règles d’aménagement simples et pratiques sont à assimiler.

Faire de la salle à manger un véritable lieu convivial

La salle à manger ou coin de repas doit donc être centré sur le bon vivre de ses occupants. Et pour éviter que ce lieu ne se transforme en un espace sans ambiance, il est essentiel de lui accorder des attributs qui favorisent la communion. Par exemple, il peut s’agir de rapprocher les espaces entre les chaises de la table sur laquelle est servie les différents mets tout en assurant le confort de chacun afin de créer des moments de complicité en famille ou lorsqu’on reçoit des invités.

Positionner de façon optimale la salle à manger

La qualité principale de ce coin de la maison est le fait d’être pratique au quotidien. Ayant des relations particulières avec la cuisine, il faut donc prévoir un chemin facile entre salle à manger et le lieu des préparations gastronomiques. Cela permettra de faciliter plus convenablement les aller et retour entre ces deux pièces durant les repas.

Prévoir une délimitation entre le coin repas et l’espace salon

Au cas où le salon et la salle à manger partagent la même pièce, il faut prendre soin de délimiter bien distinctement leurs positions. Pour ce faire, vous pouvez jouer sur la lumière. De cette façon, vous pourrez créer un coin adapté aux repas qui pourra également vous faciliter la tâche en cas de nettoyage du salon puisque l’ensemble des résidus liés aux nourritures et boissons seront concentrés sur une zone précise.

Choisir une table correspondant à vos envies

La table est l’élément au cœur même de la salle à manger. Elle doit donc être choisie en fonction de vos envies et besoins. Il s’agit notamment de prendre en compte l’espace dont vous disposez, la taille de votre famille ou encore le nombre de convives que vous avez l’habitude de recevoir. Grâce à tous ces paramètres associés à vos goûts en termes de forme, vous pourriez opter pour une table ronde, carrée, rectangulaire ou ovale.

Opter pour une bonne disposition des meubles constituant la salle à manger

Quel que soit le type de rangement auquel vous donnez préférence, tous vos meubles doivent être bien pensés. Pour l’architecte d’intérieur Camille Hermand, « on n’a pas besoin de beaucoup de chose autour de la table… ». Que vous optiez pour des meubles bas, un buffet haut ou toute autre chose, l’essentiel est d’avoir un rangement très optimal.

Créer une pièce attrayante

Lieu de partage pour de bons moments en famille et entre amis, la salle à manger doit être bien décorée pour le bien-être de tout le monde. Personnalisez donc cet espace sans trop l’encombrer. Vous pouvez ainsi opter pour des couleurs douces et quelques accessoires de mise en valeur sobres et captivants.