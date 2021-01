Les tacos sont revisités avec cette recette incroyable, découvrez comment la réaliser !

Si vous naviguez sur TikTok, vous pourrez constater qu’il existe plusieurs recettes sympathiques et vous pouvez les réaliser à la maison sans aucune difficulté. En effet, des personnes ont décidé d’utiliser des tortillas pour revisiter les tacos. Les vidéos sont faciles à trouver et c’est aussi le cas sur YouTube, il suffit de chercher par exemple « les tacos en triangle » et vous aurez quelques méthodes réjouissantes. J’ai eu l’occasion de tester cette recette et j’ai été réellement conquise par la simplicité et le résultat.

Comment réaliser cette recette des tacos ?

Vous pouvez acheter dans le commerce des tortillas et elles doivent être assez grandes, la taille d’une assiette par exemple. Par contre, il existe des recettes pour les préparer vous-même et ce n’est pas si complexe. Il faut une poêle qui n’attache pas et vous pourrez les cuire comme des crêpes.

Vous devez préparer tous les ingrédients que vous souhaitez mettre à l’intérieur de ces tacos et j’ai opté pour des blancs de poulet .

. Il suffit de les découper en petits morceaux pour qu’ils ne rendent pas le pliage trop complexe.

Vous pouvez également mettre du fromage, une sauce avec de l’aneth et même quelques frites si vous souhaitez de vrais tacos.

Vous avez ensuite quatre parties sur votre tortilla et elles sont réservées à des ingrédients bien spécifiques.

Il faut ensuite créer une fente en partant du milieu jusqu’au côté opposé, cela permet d’avoir la base du pliage.

Pensez à mettre la viande dans les parties les plus éloignées pour qu’elle soit bien emprisonnée lorsque vous pourrez plier les tacos. Dans le premier compartiment, vous pouvez mettre de la sauce, le second sera dédié à la viande avec quelques épices si vous appréciez. Le troisième est réservé aux tomates coupées en rondelles assez fines et à la salade qu’il faut également découper en petits morceaux. Le dernier compartiment permet d’avoir de la sauce et des cornichons par exemple, et même du fromage râpé.

Vous mettez finalement tous les ingrédients que vous souhaitez dans cette revisite des tacos qui est vraiment très sympathiques à réaliser, mais également à déguster. Il y a toutefois un inconvénient puisque vous devez posséder une machine pour que le résultat soit à la hauteur de vos attentes.

Passez ensuite les tacos à la machine

Si vous possédez un appareil spécial pour les tacos, il sera parfait, mais vous avez peut-être un appareil pour les gaufres qui permet de jongler avec d’autres plaques comme celles pour le croque-monsieur ou le grill. Ce dernier sera amplement suffisant et vous devez le faire préchauffer pendant quelques secondes. Lorsque la lumière verte est allumée, vous installez vos tacos en fonction de la place et vous fermez l’appareil pour bien les souder. Après quelques secondes, le fromage a fondu, la tortilla est bien chaude et vous pouvez déguster ces tacos.

Sur Internet, cette recette fait des ravages et elle est largement appréciée par tous les fans de cette gastronomie. Il y a d’autres réalisations qui méritent amplement votre attention comme les oeufs toastés que vous pouvez aussi préparer dans cet appareil qui possède finalement de multiples fonctionnalités susceptibles de vous satisfaire. N’hésitez pas à miser sur plusieurs variantes pour ces tacos revisités qui devraient vous aider à préparer des repas sympathiques pour toute la famille.

Il existe aussi une version avec des galettes de blé noir ou des crêpes traditionnelles pour avoir une version sucrée avec des bananes, de la pâte à tartiner et quelques fruits rouges.