Les taquineries d’Andy Murray à sa femme Kim Sears à l’occasion de son anniversaire !

Andy Murray et Kim Sears sont ensemble depuis plus de 15 ans déjà. Le couple est toujours amoureux comme au premier jour. Cette fois, c’est Kim Sears qui est mis en avant. La jeune femme fête ses 34 ans. Pour ce moment unique et très spécial, son compagnon ne se prive pas de la titiller un peu. Il fait une blague très rigolote sur Instagram.

Andy Murray taquine sa tendre épouse

Ces amoureux nous séduisent par l’amour qu’ils portent l’un pour l’autre au quotidien. Visiblement, ils ne vont pas se séparer de sitôt. Ces deux tourtereaux sont ensemble depuis qu’ils sont jeunes. Le tennisman qui est suivi par 1,7 million de followers était au centre de l’attention jusqu’à présent. Mais cette fois, c’est sa bien-aimée qui prend les devants. Celle qui est à l’honneur fête ses 34 ans. Son compagnon n’hésite pas à lui donner davantage le sourire aux lèvres en la taquinant un peu.

En effet, Andy Murray n’a pas oublié de penser à sa chérie le jour de son 34e anniversaire. La jeune femme qui a fêté ses 34 ans il y a quelques jours a eu tout spécialement droit à un message spécial. Il écrit « Elle est une fois de plus au sommet du classement des mères et des épouses, même si elle est souvent grossière ». Un message titillant, plein de tendresse, mais avec un peu d’humour, qu’il a bien sûr associé de « Joyeux anniversaire ».

Cette publication mise en ligne le mardi 12 octobre 2021 a visiblement bien plu aux internautes. Et ce, puisqu’ils sont même déjà plus de 100 000 à avoir liké la petite blague du tennisman. Quoi qu’il en soit, Andy Murray semble avoir retrouvé le sourire après son retour sur le court de tennis. Mieux encore, il n’a pas perdu non plus, son sens de l’humour.

Andy Murray et Kim Sears, un couple emblématique

Ces deux jeunes se sont officiellement rencontrés en 2005. Il faut croire que leur rencontre n’a été officialisée que l’année suivante. Le plus intéressant, c’est bien que lors de l’Open de San José en 2006, les amoureux se sont échangé un baiser en public. Ils se sont séparés par la suite en 2009. Fort heureusement, il n’y avait rien de suffisamment grave pour mettre un terme à leur relation.

Les deux tourtereaux se sont mariés en Écosse depuis le 11 avril 2015. Ils sont les heureux parents d’une petite fille du nom de Sophia Olivia née en février 2016. Ils ont accueilli également une nouvelle petite fille dans la nuit du 7 au 8 novembre 2017.

Kim Sears, un véritable soutien pour Andy Murray

Kim Sears est la première supportrice d’Andy Murray. La jolie bonde pas en effet, à donner de sa voix pour encourager l’Écossais de 34 ans à chaque instant.

Il faut reconnaître qu’à ses côtés André Murray a tout connu. Que ce soient des années de gloire avec deux médailles d’or olympiques et trois Grands Chelems jusqu’aux années sombres. Et ce, sans omettre les blessures à répétition également.

Il y a quelques mois, le jeune joueur est revenu tel un phénix, sur ses terres à Wimbledon. Il a enflammé naturellement le public avec des rencontres épiques. Tout cela, sous les yeux de celle avec qui il a quatre enfants. Tout porte à croire que sa complicité avec son épouse est sans nul doute une des nombreuses clés du retour en forme de Brian.