Les tirs accidentels d’Alec Baldwin, les premières réactions du comédien après la scène !

Une scène vraiment tragique et horrifiante ! On ne s’y attendait réellement pas ! Alec Baldwin a tué Halyna Hutchins de façon accidentelle. Tout s’est passé sur le tournage du film Rust. Impossible de savoir comment un tel drame a pu se produire. L’acteur est dans tous ses états.

Alec Baldwin abattu par le drame

Le jeudi 21 octobre 2021 a été une sombre journée sur le tournage du film Rust. Alec Baldwin a provoqué accidentellement un tir qui a ôté la vie à Halyna Hutchins. C’était la directrice de la photographie. Un moment d’amertume et de désarrois pour l’acteur qui n’en revenait pas.

En effet, le réalisateur Joel Souza a été aussi atteint par la balle. Suite à ces graves blessures, il a été rapidement conduit aux urgences pour des soins. Fort heureusement, il s’en est sorti indemne et a pu ressortir de l’hôpital.

Ce tragique événement a totalement bouleversé l’acteur Alec Baldwin. Suite au drame, l’acteur a été aperçu agenouillé au sol, dans une profonde tristesse. Avec une mine plutôt déconfite, il a passé un appel mystérieux dont le destinataire reste toujours inconnu.

Un témoin confie cependant que quelques secondes plus tard, Alec Baldwin désespéré répétait en boucle une phrase attristante, l’arme à feu en main. Il affirme « Mais pourquoi est-ce qu’on m’a donné un pistolet chargé ? Avec des munitions réelles ? »

Tout compte fait, l’acteur à l’origine du coup de feu se sentait impuissant face à la situation. Le Shérif de Santa Fe s’exprime dans un communiqué relayé en France par l’AFP. Il déclare « Quand le pistolet a été déchargé, un éclat de balle ou une balle a touché deux personnes ».

Une grave erreur dans le contrôle

Mike Tristan va droit au but et ne mâche pas ses mots. Il est un fournisseur d’arme vétéran d’Hollywood. Ce dernier affirme cependant que la responsabilité doit être incombée à l’armurier engagé par Joel Souza.

Il confirme donc qu’il y aurait dû avoir uniquement que de fausses balles dans l’arme utilisée par Alec Baldwin. Il poursuit « C’est son travail de vérifier ça avant d’armer qui que ce soit ». Mike rajoute « Ensuite, il faut s’assurer que le comédien reste à sa place et ne pointe son pistolet sur personne ».

Il faut croire que jusqu’à présent, l’industrie du cinéma est dans l’incompréhension totale. Cette mésaventure n’aurait réellement dû jamais arriver. Puisque de tels incidents ont déjà eu lieu autrefois, un contrôle plus minutieux devrait être porté sur les équipements de travail de cette catégorie. Ce qui n’a malheureusement pas été fait.

En plus, Brandon Lee, fils de Bruce Lee était mort de la même manière en 1993. Et ce, plus précisément sur le tournage de The Crow. Tout compte fait, aucune poursuite n’a été encore concrètement engagée contre Alec Baldwin. Il n’a pas été arrêté non plus.