Les tongs à talons chez les stars, cette nouvelle tendance ne cesse de faire parler d’elle et fait polémique chez les spécialistes

Si depuis un bon nombre d’années maintenant, les tongs n’ont pas du tout une bonne image, on peut dire que ces dernières reviennent en force contre toute attente. En effet, en été, tout le monde adore porter de belles tongs qui sont à la fois très pratiques à porter, et surtout qui sont vraiment très bon marché. Alors que des millions de français ont malheureusement perdu leur emploi à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, en achetant des tongs à bas prix, c’est l’occasion ou jamais pour eux de faire une très bonne affaire !

Ils en profitent même parfois pour pouvoir s’acheter plusieurs paires de tongs, et ainsi se préparer en fonction de leur tenue et de leurs couleurs. Pour toutes les femmes qui souhaitent être belles dans toutes les circonstances, cela leur permet assez facilement de porter des chaussures qui sont assorties à toute leur tenue, sans avoir besoin toutefois de devoir dépenser des sommes complètement incroyables.

Les tongs à talons : les nouvelles chaussures préférées des stars

Néanmoins, pour bon nombre d’entre elles, les tongs restent toutefois un vrai sujet tabou. On peut dire en effet que même si ces chaussures sont de plus en plus portées par les femmes et par les hommes, elles n’ont clairement pas que des qualités ! Bien souvent, elles peuvent s’abimer en tout juste quelques heures ou quelques jours, quand il peut s’agir de tongs de très mauvaises qualités.

Heureusement, depuis maintenant quelques années, il se trouve que l’on peut trouver des modèles de tongs assez hauts de gamme ou de très belle qualité mais à prix réduit. C’est exactement ce choix que des personnalités françaises et internationales ont décidé de faire contre toute attente. Parmi elles, on peut compter notamment Kim Kardashian, Kendall Jenner, et en France la chanteuse mythique Louane qui ne cesse de faire parler d’elle en ce moment.

Avec quoi porter des tongs à talons ?

Cela peut vous paraître complètement fou, mais clairement, l’avantage de pouvoir porter des tongs à talons, c’est avant tout de pouvoir s’habiller comme bon vous semble, contrairement à d’autres types de chaussures comme des escarpins ou des ballerines par exemple. Pour en profiter pleinement, n’hésitez pas à porter une belle robe fleur pour un look seventies, ou encore une belle jupe satinée qui fera son petit effet ! Enfin, pour pouvoir passer une soirée tranquillement, nous ne pourrions que vous recommander d’opter pour le combi-pantalon qui sera du plus bel effet, c’est le moins que l’on puisse dire !

Combien peuvent coûter des tongs à talons chez les stars ?

C’est devenu officiel : les tongs à talons son désormais à la mode, et vous auriez clairement tort de ne pas en profiter ! En effet, on peut trouver certains modèles de tongs à talons assez mythiques disponibles à moins de 50 euros dans les plus grandes boutiques en ligne.

Avec certaines boutiques et marques comme par exemple Bershka ou encore Nasty Gal, vous allez pouvoir en profiter pour vous faire plaisir, tout en faisant du bien à votre porte-monnaie !