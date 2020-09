« Les Tuche 4 » bientôt de retour sur les écrans : la nouvelle affiche du film est enfin dévoilée !

Il y a 2 ans, la sortie du 3e volet du film les Tuche avait eu un énorme succès. D’ailleurs, ils sont bel et bien de retour avec ce quatrième épisode qui sortira le 9 décembre prochain. Si dans le film on voit les indétrônables Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty respectivement dans les rôles de Jeff et Cathy Tuche, on remarque également l’apparition de nouvelles têtes dans le film. C’est ce que révèle la publication que Jean-Paul Rouve a dévoilée en exclusivité sur son compte Instagram. Il s’agit de l’affiche de ce 4e épisode et sur celle-ci, on pouvait voir que le contexte de ce dernier film se déroulera dans une ambiance de fête conformément à sa période de sortie. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une intrigue très intéressante

C’est Jean-Paul Rouve, celui qui joue le rôle de chef de famille dans le film, qui a dévoilé l’affiche du film sur les réseaux sociaux. Ces nombreux fans étaient bien contents d’avoir de ses nouvelles. Cette publication de l’interprète de Jeff Tuche a déjà obtenu plus de 6000 likes. L’intrigue de Les Tuche 4 vient quelques mois après que Jeff Tuche ait démissionné de son poste de président de la République.

Pour l’occasion, on voit tous les membres de la famille Tuche se parer avec leurs plus beaux pulls de Noël. Cependant, il y a certaines personnes qu’on ne peut manquer de voir. Il s’agit notamment de François Berléand ainsi que Michel Blanc. Ce dernier jouera le rôle de Jean-Yves, le beau-frère de Cathy. Les relations entre Jeff et lui seront apparemment très tendues.

Évidemment, on retrouvera les irréductibles enfants de Jess et Cathy Tuche. Comme d’habitude Sarah Stern, Pierre Lottin et Théo Fernandez endosseront le rôle de leurs personnages. Tout présage que le père de famille aura des différends avec Jean-Yves qui est le gérant d’un site de stockage de commerce en ligne. Ce site permet aux enfants de passer leur commande de jouets sans avoir besoin d’envoyer une lettre au Père Noël. Il est certain que ce nouvel opus fera rire plus d’un.

Une période mouvementée à cause de la crise sanitaire

Après leur séjour à la campagne à Monaco, le voyage aux États-Unis d’Amérique et la présidence à l’Élysée, toute la famille Tuche sera de retour chez eux pour ce quatrième épisode. De toute évidence, les promoteurs de l’équipe se sont dit qu’il serait meilleur de changer le contexte des aventures pour des endroits moins lointain. On se demande tout de même si ce nouveau scénario parviendra à éveiller l’intérêt des foules.

Les tuches 4 vont sauver 2020 — kuroashi (@Kmiye_) September 26, 2020

Avec cette période de crise sanitaire, les choses risquent de basculer en défaveur du film. Si pour son premier épisode, Les Tuche avait rassemblé plus de 1,5 million de spectateurs en France, il a pu attirer un peu moins de 5 millions pour le deuxième. En ce qui concerne le troisième, il a eu beaucoup plus de succès en attirant plus de 6 millions de personnes. On se souvient également que le tournage du film a connu quelques péripéties.

Les acteurs ont été obligés de l’interrompre en mars dernier toujours à cause du coronavirus. S’ils l’ont repris à la mi-juillet, ils ont réussi à le terminer durant l’été. Ce film qui sortira le 9 décembre est très attendu par ses fans qui espèrent que les choses se passeront bien d’ici là.