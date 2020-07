Les vacances d’été sont remises en questions, va-t-on vers un reconfinement ?

Le déconfinement du 11 Mai n’est pas une vérité

Les Français se préparent et attendent avec la plus grande impatience le 11 Mai prochain, car ils pensent qu’ils pourront enfin retrouver leur quotidien d’antan.

Malheureusement, le gouvernement a de mauvaises nouvelles, car cette date n’est pas encore validée à 100 %, c’est seulement un objectif fixé par les autorités. De ce fait, si la situation face au coronavirus ne s’améliore pas, il y a de grandes chances pour que le confinement soit prolongé alors qu’il se termine en Allemagne en cette avant-dernière semaine du mois d’Avril.

Si le déconfinement ne se termine pas le 11 Mai, difficile d’envisager dans les meilleures conditions les vacances d’été 2020 .

. Le gouvernement est aussi formel, la situation ne sera pas normale à la sortie du confinement, il faudra vivre avec le coronavirus pendant longtemps.

Christophe Castaner demande aux Français de ne pas se précipiter sur la réservation des vacances.

Il tente de dissuader les Français de partir à l’étranger, car les conditions pour le retour seront forcément très difficiles. En ce qui concerne les vacances d’été en France il faudra patienter notamment pour savoir si cela sera envisageable, mais pour l’instant, les professionnels sont sur le banc de touche. Certains refusent des réservations, car ils ne savent pas si les Français pourront revenir dans ces établissements.

Des vacances particulières pour cet été 2020

Christophe Castaner est légèrement pessimiste, mais il tente tout de même de rassurer les Français. Ces derniers auront des vacances d’été, mais les conditions dans lesquelles elles se dérouleront seront toutefois problématiques, voire difficiles.

Il y aura des vacances d’été, mais si on considère que les vacances d’été, c’est pour partir à l’étranger, je pense qu’on ne s’adresse qu’à une toute petite partie des auditeurs…

Mdr c bon c officiellement les pires vacances d’ete — Ghali (@ozilito_) July 26, 2020

Vous avez désormais des éléments de réponse, les Français crient déjà au scandale alors qu’ils sont confinés depuis près d’un mois. Certains pensent que le coronavirus sera un lointain souvenir le 11 Mai prochain, mais la réalité semble clairement différente. Le gouvernement assure que le futur n’est pas écrit et qu’il est difficile à ce stade de le connaître. Par conséquent, il faut vivre au jour le jour sans se projeter finalement, car les déceptions pourraient être nombreuses. Emmanuel Macron a promis aux Français de s’exprimer régulièrement et le gouvernement devrait répondre à toutes les questions une semaine avant le déconfinement supposé. Dans tous les cas, les vacances de cet été ne seront pas les mêmes qu’en 2019, elles auront un goût amer.

Les félicitations de Christophe Castaner

Il y a toutefois deux sons de cloche en France, car d’un côté les habitants sont félicités et d’autres les images prouvent que le confinement n’a pas été respecté. En effet, le ministre de l’Intérieur a souhaité encourager tous les Français à suivre les directives pour que le 11 Mai soit une réalité et non une promesse inutile. Comme nous avons pu le préciser dans cet article, il est tout à fait possible que le confinement soit repoussé si les Français ne sont pas rigoureux.

Les Français font partie de ceux qui respectent le mieux le confinement.

Ce sont les paroles de Christophe Castaner, mais d’autres sources montrent que les Français sont de mauvais élèves qui n’écoutent absolument rien. Certes, certains ont respecté le confinement, mais d’autres notamment dans les cités et les grandes villes n’hésitent pas à sortir pour des motifs non conformes.

La chanson de Castaner semble être apprise par coeur puisqu’il peut la partager de média en média .

. Dans plusieurs villes, des émeutes ont vu le jour, cela met donc entre parenthèses le confinement et surtout la propagation du virus est plus intense.

Une piscine a même été installée sur un parking de Saint-Ouen il y a quelques jours pour tenter de lutter contre la chaleur.

Du côté des policiers, les félicitations de Castaner n’ont pas lieu d’être, car de nombreux Français ne respectent pas les règles établies par les autorités compétentes.

Selon le Journal du Dimanche, les manquements sont nombreux et diversifiés. D’un côté, vous avez les violences physiques qui sont toujours au rendez-vous dans certaines villes françaises ou encore des excès. Les outils de veille prouvent alors le contraire et Christophe Castaner semble être un peu trop optimiste concernant la situation en France. Désormais, il faudra attendre le 11 Mai prochain pour savoir si le confinement sera réellement terminé.

Christophe Castaner dévoile les chiffres des contrôles

Les Français n’ont finalement pas été de bons élèves comme le témoignent les forces de police en France, mais les chiffres sont également dramatiques. Ils montrent clairement que la France n’a pas su gérer les désobéissants et ils sont peut-être responsables de la propagation du virus dans certaines villes.

Depuis le début du confinement et la mise en place des contrôles, 12.6 millions vérifications ont été réalisées .

. Elles ne donnent pas lieu à des verbalisations à chaque fois, mais 762 106 ont été effectuées en quelques semaines.

Si vous multipliez ce chiffre par le montant de la prime à savoir 150 euros, vous constatez que la France a renfloué ses caisses en gagnant une petite fortune.

Si vous prenez ces chiffres sous un autre angle, ce sont tout de même plus de 760 000 contrôles sans aucune raison apparente pour les sorties qui ont été réalisées.

Si à chaque fois, vous estimez qu’il s’agit d’un Français unique, vous comprenez aussi que nombreux sont ceux qui n’ont pas voulu respecter le confinement alors qu’il est sans doute la clé pour mettre un terme à cette épidémie qui prend de l’ampleur lorsque les habitants sortent. De plus, des milliers de personnes sont toujours dans une phase difficile.

Christophe Castaner souhaite rappeler que le 12 Mai ne sera pas la date parfaite pour reprendre sa vie. En effet, il y aura toujours des règles à respecter et lors de sa dernière interview, il souhaite insister sur ce fait. En effet, le ministre de l’Intérieur le rappelle, le déconfinement ne sera pas généralisé et surtout, les conditions pour l’hygiène et la distanciation sociale seront toujours au rendez-vous. Les Français doivent garder à l’esprit que le retour à la normale n’est pas pour tout de suite, il faudra prendre son mal en patience surtout si vous êtes dans une zone très touchée.