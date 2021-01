Les Z’amours : cette candidate est très jalouse, elle balance tout sur son compagnon qui n’apprécie pas du tout la situation !

Depuis plusieurs semaines maintenant, les polémiques ne s’arrêtent plus pour l’émission de France 2 diffusée tous les jours, les Z’amours. En effet, le présentateur de Bruno Guillon est assez réputé pour pouvoir poser des questions parfois très indiscrètes aux candidats qui font tout leur possible pour répondre aux questions.

Mais malheureusement, il n’est pas rare que cela se retourne contre eux et certains en pourraient même être à regretter leur participation à cette émission de France 2 qui fait pourtant un très gros carton tous les jours de la semaine. En effet, certains candidats répondent complètement à côté de la plaque, mais les conjoints et l’animateur Bruno Guillon ne s’y trompent pas et réagissent très directement aux mauvaises réponses des candidats.

Les Z’amours : les candidats n’arrêtent pas de mentir et cela énerve les téléspectateurs qui réagissent très violemment !

On ne compte plus le nombre de polémiques autour de l’émission Les Z’amours diffusée quotidiennement sur France 2 depuis maintenant des décennies. En effet, celle-ci est particulièrement réputée pour les candidats qui n’hésitent pas à mentir directement sous les yeux des caméras et devant des millions de téléspectateurs.

Certains candidats n’hésitent pas d’ailleurs à répondre sur des sujets parfois tabou comme le nombre de rapports mensuels, on a d’ailleurs pu le voir à nouveau cette semaine.

Alors que Bruno Guillon posait la question au couple sur le nombre de rapports qu’ils pouvaient avoir sur un mois entier, le candidat a répondu “trente fois” ! Malheureusement pour lui, sa compagne ne l’a pas soutenue et a tenu à rétablir la vérité devant tous les français qui regardent l’émission. N’en déplaise à celui-ci, elle a répondu qu’elle n’était concerné que par quatre de ces fameux trente rapports par mois : mais le candidat parlait-il d’une autre femme dans le nombre qu’il a pu évoquer sur le plateau des Z’amours ?

Sur la ptite tablapaldroit mé jy peu rien j’adore lé #Zamours et @BrunoGUILLONOff 😹😹 pic.twitter.com/QoKI5pncjg — Oscar Ze Cat (@OscarZeCat1) December 24, 2020

Si la réponse n’a pas été donnée à l’antenne de France 2, on imagine que le couple a pu avoir une très franche discussion lors de son retour à son domicile. Mais en cette fin de semaine, c’est un tout autre sujet qui a fait polémique dans les Z’amours, et les internautes sont encore une fois très impliqués dans les interventions des candidats !

Cette candidate des Z’amours n’hésite pas à tout raconter de son compagnon, même les situations les plus gênantes !

C’est hier que Bruno Guillon recevait sur le plateau de l’émission des Z’amours Xavier et Astrid, qui n’ont clairement pas laissé indifférents les téléspectateurs. En effet, on a pu découvrir que son compagnon avait de très mauvaises habitudes quand il était entouré d’autres femmes qu’elle.

Si certains hommes ne se gênent pas pour donner des surnoms à leur compagne, ce dernier préfère quant à lui en donner également à toutes les autres femmes de son entourage, n’hésitant pas à employer des termes comme « ma beauté des îles », ce qui ne doit pas forcément plaire à la compagne de cet homme qui a de vrais airs de séducteur auprès de la gente féminine, c’est le moins que l’on puisse dire.

On imagine que depuis que les collègues de Xavier ont pu voir l’émission des Z’amours sur France 2, les relations ont dû être complètement bouleversées et on imagine que plus rien ne sera jamais comme avant après la diffusion de cette séquence !