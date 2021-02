Les Z’amours : grosse catastrophe pour ce couple qui se fait surprendre par un soignant en plein acte dans un hôpital !

Comme on a récemment pu le voir dans l’émission Les Z’amours sur France 2, l’émission proposée par Bruno Guillon et qui fait encore cette année un très gros carton dans les audiences de l’émission, c’est avec de nouvelles anecdotes assez dingues que l’on a pu voir des couples !

Et pour le moins que l’on puisse dire, malgré le fait que nous soyons encore dans une période difficile avec la crise sanitaire du coronavirus qui n’en finit pas, les patients semblent s’occuper comme ils le peuvent à leur façon dans des ébats pour pouvoir calmer la situation, comme ces candidats de l’émission Les Z’amours sur France 2 ont pu le raconter à l’animateur star Bruno Guillon !

"On aime bien se donner des défis !" Alice a joué dans une pub pour des préservatifs qui a été vue plus de 2 millions de fois ! 😄 ⏰ Nouvelle semaine des #Zamours qui commence dès demain sur @France2tv à partir de 11H20 pic.twitter.com/sE4EBLWqEK — Les Z'Amours (@Zamoursofficiel) January 31, 2021

Les Z’amours : Bruno Guillon est complètement surpris de voir la déclaration de ces candidats qui osent tout !

L’animateur de l’émission de France 2, Les Z’amours, ne s’attendait vraiment pas à de telles déclarations comme on a pu le découvrir sur le plateau dans ces derniers jours. En effet, on peut voir qu’en ce moment les candidats n’hésitent jamais à dévoiler leur intimité, même si dans certains cas cela peut parfois choquer l’opinion publique. Cela a été le cas particulièrement avec des déclarations plutôt choquantes de certains candidats récemment.

On se souvient par exemple de ce candidat qui n’avait pas hésité une seule seconde a avoué à sa compagne sur le plateau de l’émission Les Z’amours qu’il l’avait trompé !

Lors d'un restaurant avec des amis, Hélène n'était pas au courant que l'ex de son chéri était également invitée… 😅 #LesZamours Replay de l'émission ⏩ https://t.co/fBzYnsdMQ5 pic.twitter.com/VpWN6ewWMQ — Les Z'Amours (@Zamoursofficiel) January 30, 2021

Cette dernière n’avait de son côté pas hésité à réagir à sa propre façon, et on imagine que pour le retour de l’émission, les choses ont dû être très palpitantes pour le couple qui a probablement dû prendre des décisions radicales suite à ces déclarations pour le moins étonnantes sur un plateau de télévision.

Mais alors que la crise du COVID19 bat son plein, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on aurait entendu une déclaration aussi choquante sur le plateau de l’émission Les Z’amours. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus le nombre d’internautes qui se sont indigné face à cette situation assez incroyable et inédite que l’on a pu voir dans l’émission.

"Je suis en train de l'ausculter !" 🤣 Isabelle et son chéri ont eu la bonne idée de faire un câlin à l'hôpital mais tout ne s'est pas déroulé comme ils le voulaient… 😂 🖥 #LesZamours du lundi au samedi à 11H20 sur @France2tv pic.twitter.com/8i9R1Dmeid — Les Z'Amours (@Zamoursofficiel) January 28, 2021

En effet, même si les candidats n’hésitent pas à tout balancer, on ne s’attendait pas à ce qu’une déclaration puisse aller aussi loin que ce que l’on a vu dans une des toutes dernières émissions des Z’amours sur France 2.

Les Z’amours : les candidats surpris par un soignant en train d’avoir un rapport alors qu’ils étaient dans un hôpital !

Même si les rumeurs les plus folles et les plus originales circulent quant aux soignants et tout ce qu’il peut arriver dans les établissements de santé, on ne pensait pas que cela puisse arriver avec des faits averés.

En effet, comme on a pu le constater, la candidate a raconté alors qu’elle allait avoir une intervention pour quelque chose qui n’était pas censé être grave, mais tout a basculé par la suite ! Son mari Martial est arrivé alors dans l’hôpital et on a pu apprendre que le couple s’est rapidement retrouvé dans le lit, et c’est là que les choses auraient dégénéré…

Comme le couple a pu le raconter, ils se seraient alors fait surprendre par quelqu’un de l’hôpital alors qu’ils étaient sous la couette ! Rien ne dit en revanche si l’évènement a eu lieu pendant la crise sanitaire ou non !