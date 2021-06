Les Z’amours : ce candidat fait un gros mensonge en direct sur le plateau, ça ne passe pas !

Alors que l’émission quotidienne de France 2, Les Z’amours, est sur le point de toucher à sa fin d’ici à quelques jours, personne n’aurait pu être en mesure de penser que nous allions connaître un dénouement aussi tragique en ce qui concerne les différents candidats de l’émission. En effet, il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des informations complètement dingues concernant les candidats de l’émission. Dans certains cas, comme on a pu le voir, cela peut même toucher au racisme !

Ces derniers jours, les candidats dans l’émission et les téléspectateurs ont été choqués par les déclarations d’un couple qui font vraiment froid dans le dos. Avec une discussion qui fait référence très directement à l »appareil génital masculin », on imagine bien qu’il n’en fallait pas plus à certains pour comprendre que certains candidats de l’émission présentée par Bruno Guillon pouvaient faire polémique récemment. Mais ce n’est pas la première fois que l’émission fait un gros scandale en ce qui concerne Les Z’amours…

Gros scandale sur Les Z’amours : ces candidats mentent sur le plateau

Ce sont des interventions assez dingues que l’on a pu voir encore récemment sur le plateau de l’émission Les Z’amours, présentée encore tous les jours par l’animateur mythique Bruno Guillon. Ce dernier a été complètement sous le choc en voyant que certains candidats n’avaient pas hésité une seule seconde à mentir pendant le tournage de l’émission. À l’heure où certains français se trouvent d’ailleurs dans des situations de couples délicates, cela a pu surprendre les téléspectateurs.

En effet, avec la crise sanitaire liée au coronavirus, certains couples ont tout perdu et se sont retrouvés dans des situations assez étonnantes, c’est le moins que l’on puisse dire. C’est ainsi que sur le plateau de l’émission Les Z’amours, on a pu voir certains candidats apprendre qu’ils avaient été malheureusement trompés par leur conjoint. Devant une telle situation assez catastrophique, certains téléspectateurs et internautes n’ont pas hésité une seule seconde : ils ont décidé d’employer les grands moyens en dénonçant ces situations sur les réseaux sociaux !

En effet, avec une diffusion à une heure de grande écoute, il se trouve que certains téléspectateurs peuvent se retrouver dans des situations qui font vraiment froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire. Néanmoins, dans la toute dernière émission que l’on a pu voir sur France 2, c’est un mensonge assez fou que l’on a pu découvrir : personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à une déclaration aussi dingue…

Ce candidat avoue tout : il a menti sur sa ville et sur son emploi

C’est dans la dernière émission des Z’amours que l’on a donc pu voir en exclusivité ce candidat qui n’avait pas froid aux yeux : il a décidé contre toute attente de mentir à sa compagne ! Au lieu de dire sa véritable situation, c’est-à -dire avec un poste dans un bar à Toulouse, celui-ci s’est inventé une nouvelle vie assez dingue…

En effet, il n’a pas hésité à dire à sa compagne actuelle qu’il était vétérinaire en Suisse : de quoi brouiller les pistes pour ce candidat qui a plus d’un tour dans son sac ! En revanche, rien n’est moins sûr que cela plaise également à d’autres femmes qui auraient pu être victimes de ce grave mensonge…