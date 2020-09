Les Z’amours : cette anecdote très gênante de l’animateur Bruno Guillon à propos de son propre mariage !

Il n’y a pas que les candidats qui ont des choses à raconter. Il peut arriver que l’animateur aussi ait envie de partager des anecdotes avec les invités et les téléspectateurs. C’est ainsi que Bruno Guillon a raconté un fait qui s’est passé pendant son mariage.

Des histoires et des anecdotes sur les couples

L’émission télévisée les Z’amours fait partie des programmes de la chaîne France 2, depuis des années. Animée par Bruno Guillon depuis 2 ans environ, c’est une émission où les candidats viennent en couple et essayent de donner la même réponse aux questions qui leur sont posées séparément par l’animateur.

L’un des sujets à l’ordre du jour était tout ce qui pouvait gâcher l’ambiance dans un mariage. Bien sûr, il est possible d’en énumérer un nombre incalculable. Il peut être question de la météo qui fait des siennes, d’imprévus de dernière minute, ou bien d’autres problèmes.

Un jour de mariage, les anecdotes ne manquent donc pas, et très souvent, on retrouve des questions liées à ce jour particulier dans la vie d’un couple, dans l’émission Z’amours. Aussi, l’une des questions souvent récurrentes dans le programme est celle relative au moment gênant que l’on peut vivre le jour de son mariage.

Cela n’a pas manqué cette fois non plus, et l’animateur Bruno Guillon a interrogé les candidats de son émission à ce sujet. Notons qu’il n’a pas été si facile pour tous les candidats de s’en sortir, car comme on s’en doute, il peut y avoir plusieurs réponses, mais le tout est de penser à la même réponse que son partenaire de vie.

Certains ont donc eu beaucoup de mal à sélectionner un souvenir parmi plusieurs qui leur viennent en tête, et auquel leur moitié aurait également pensé. Pour d’autres par contre, un tel souvenir les a tellement marqué que la réponse est venue de suite.

Ce fût le cas pour le couple que forment les candidats Joris et Sabrina ce vendredi 11 septembre 2020. En effet, le jour de leur mariage, une grosse dispute familiale a éclaté, entraînant une ambiance bien pesante. C’était la tante de Joris et son époux qui s’étaient pratiquement hurlés dessus, dans une scène embarrassante…

Bruno Guillon a aussi des choses à raconter

C’est la candidate Sabrina qui a raconté l’anecdote à l’animateur Bruno Guillon. La jeune femme a expliqué au présentateur que cette dispute familiale avait quelque peu gâché la soirée de son mariage.

En effet, au vue de la situation, plusieurs membres de sa famille ont décidé de s’en aller plutôt que prévu du mariage, laissant une atmosphère plutôt froide. Cet épisode de mariage raconté par Sabrina, a rappelé des souvenirs à Bruno Guillon à propos de son propre mariage, qu’il a voulu partager également.

Notons que l’animateur des Z’amours est marié depuis de nombreuses années avec Marion, qui d’ailleurs, est la voix off de Chasseurs d’appart’ sur M6. Il semblerait donc que le mariage de Marion et de Bruno Guillon n’ait pas été tranquille du tout, puisqu’au moment où leur couple se consolidait par un mariage, un autre volait aux éclats.

D’après l’animateur : « C’est une vraie anecdote, ce que je vous raconte. La meilleure amie de ma femme a retrouvé son chéri avec sa collègue de travail dans la voiture, en train de faire des trucs… »

On imagine le grand désordre qu’un tel scandale a pu causer dans un mariage. Si à l’époque la situation a dû être compliquée à gérer, c’est avec humeur que l’animateur de France 2 affirme aujourd’hui qu’une telle situation pendant un mariage, amène une ambiance assez sympathique.