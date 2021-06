Les Z’amours : de nouvelles accusations très graves portées dans l’émission concernant le public japonais

Alors que l’émission est sur le point de s’arrêter dans les prochaines semaines, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que les candidats de l’émission mythique Les Z’amours sur France 2 n’hésitent pas à faire autant de scandales dans les toutes dernières émissions. En effet, on a pu voir que certains d’entre eux pouvaient parfois faire des déclarations assez étonnantes et même plutôt choquantes, comme on a pu le découvrir contre toute attente dans la dernière émission présentée par Bruno Guillon.

Il faut bien avouer que ce n’est pas la première fois qu l’émission qui passe tous les jours sur France 2 est dans le collimateur des téléspectateurs, et certains d’entre eux n’ont pas hésité à le faire savoir une seconde quand ils ont pu constater que les remarques des candidats pouvaient être très déplacées. À l’heure où il se trouve que le CSA est de plus en plus vigilant sur les remarques des téléspectateurs, cela pourrait être un vrai drame pour l’émission, qui devrait par ailleurs bientôt s’arrêter à la suite d’une décision qui a été prise et annoncée il y a de cela plusieurs mois maintenant.

"Mais il avait quel âge à cette époque là ? 14, 15 ans ?" 😂 Le chéri de Pauline est resté un grand enfant ! 🤭 #LesZamours Pour revoir l'émission 👉 https://t.co/fBzYnsvoeF pic.twitter.com/XCq8Syqw1W — Les Z'amours (@Zamoursofficiel) June 9, 2021

Mais que ce soit dans la dernière émission des Z’amours ou dans des émissions plus anciennes, les déclarations scandaleuses des candidats ne manquent pas, et certains se demandent même si dans les coulisses de l’émission, l’annulation ne viendrait pas de là !

Les Z’amours : une émission « vulgaire » selon ce présentateur…

Ces dernières semaines, on peut dire que l’émission mythique de France 2 Les Z’amours n’a pas arrêté d’être dans la tourmente. Dès lors que l’annulation de cette émission a été prononcée, on a pu voir de nombreux scandales dans l’émission selon certains téléspectateurs de l’émission. En effet, on a pu voir certains candidats ne pas hésiter à avouer des scandales autour d’adultères et de tromperies parfois très osées.

Pour la Saint-Valentin, le cheri de Catherine n'a pas trouvé mieux que de recycler le cadeau de fête des mères de leurs enfants… ❌ 😅#LesZamours c'est du lundi au samedi à 11H20 sur @France2tv pic.twitter.com/QbV06RLlyX — Les Z'amours (@Zamoursofficiel) June 8, 2021

Ce n’est peut être pas un hasard si l’émission s’est faite complètement démontée dans l’émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste sur C8. Étant jugée comme très vulgaire, et diffusée à une heure de grande écoute, on a cru comprendre que l’émission de Bruno Guillon ne serait pas regrettée pas regrettée par certains chroniqueurs de l’émission. Mais plus récemment, il se trouve que c’est au sujet d’une communauté que l’on a pu voir un nouveau dérapage dans les Z’amours. En effet, ce candidat a pu faire un faux pas sur la communauté japonaise, et cela pourrait lui coûter très cher, c’est le moins que l’on puisse dire !

Les Z’amours : cette remarque très vulgaire concernant un « appareil génital » ne fait pas plaisir !

Alors que les candidats de l’émission ont pu raconter leur expérience avec des japonais dans le monde du judo, on a pu apprendre que la candidate, Odile, a voulu bien faire en disant « tchin tchin » à ses interlocuteurs.

Malheureusement, elle ne s’attendait pas à ce que cela puisse représenter un organe génital masculin dans cette langue ! De quoi gêner les interlocuteurs japonais qui auraient pu prendre cela comme une attaque de la part du couple français : heureusement, la situation a pu s’arranger et le repas a pu se dérouler comme prévu avec ces professionnels du judo japonais ! Bruno Guillon, quant à lui, n’en avait jamais entendu parler…