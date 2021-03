Les Z’amours : gros malaise, cette candidate invite son amant pour une “surprise” lors d’une pendaison de crémaillère

Alors que certains candidats n’osent parfois pas tout raconter sur le plateau de l’émission Les Z’amours, certains ne se gênent pas quant à eux pour pouvoir se livrer à des anecdotes très croustillantes, comme on a encore pu le voir dans les dernières émissions présentées par Bruno Guillon. Il se trouve en effet que depuis la crise sanitaire du coronavirus, le plateau de l’émission a été adapté et on a heureusement la chance de pouvoir continuer à voir des émissions des Z’amours qui font le bonheur de certains !

Malheureusement, il se trouve que certains participants peuvent regretter d’être venus sur le plateau de l’émission de France 2 : ils apprennent des choses sur leur couple qu’ils n’auraient jamais pu soupçonner une seule seconde par le passé.

On a encore pu le voir avec une déclaration d’une candidate qui n’a pas hésité une seule seconde à tout balancer sur le plateau.

Sur le plateau des Z’amours, les candidats se livrent à des anecdotes qui font parfois froid dans le dos

Ces dernières semaines, on peut dire que les candidats que l’on a pu voir sur le plateau de l’émission mythique de France 2 font parfois avoir des sueurs froides à l’animateur Bruno Guillon qui doit parfois entendre des paroles assez difficiles et touchantes de la part de certains candidats. On se souvient encore notamment d’un candidat qui avait presque avoué à demi-mot avoir trompé sa femme sur le plateau des Z’amours !

Bien que ces mots n’aient pas été prononcés, il a admis ne jamais avoir été pris la main dans le sac, ce qui a laissé un grand moment de gêne sur le plateau de l’émission ! On imagine que le retour à la réalité a dû être très difficile pour le couple qui est revenu des Z’amours par la suite. Mais cette fois-ci, c’est une tout autre histoire assez troublante que l’on a pu entendre sur le plateau de l’émission présentée par Bruno Guillon.

Le futur compagnon de cette candidate des Z’amours était invité crémaillère de son ex, découvrez les révélations

On imagine que certains couples profitent de leur participation à l’émission des Z’amours pour pouvoir régler leur comptes sur le plateau, mais d’autres sont quant à eux déterminés à dire toute la vérité, même si celle-ci ne plaît pas toujours et qu’elle est assez difficile à entendre. C’est notamment le cas pour cette candidate qui n’a pas hésité à tout raconter sur le plateau des Z’amours.

En effet, on a pu apprendre que Leaticia n’a pas hésité une seule seconde à inviter son amant, qui est son compagnon actuel, lors de la pendaison de crémaillère de son ex-compagnon pendant qu’elle était avec lui ! Des révélations qui ont de quoi amuser Julien, son petit ami, mais qui n’ont pas dû plaire à son ex-compagnon.

Si celui-ci n’a d’ailleurs pas réagi sur les réseaux sociaux, on imagine cependant que cela a pu lui faire un gros choc en apprenant la nouvelle sur le plateau de l’émission Les Z’amours : il n’avait en effet rien vu à l’époque comme on a pu le découvrir !