Les Z’amours : gros scandale, cette candidate fait une révélation sur son couple où elle est très énervée…

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne voit pas de scandale autour de l’émission mythique Les Z’amours. En effet, il se trouve que l’émission de Bruno Guillon devrait s’arrêter bientôt, mais on ne pensait pas qu’elle allait pouvoir être au coeur d’une polémique aussi importante et même assez incroyable. Pendant de nombreuses années, les téléspectateurs de l’émission ont eu l’occasion de voir des moments assez mythiques, où les candidats se livrent parfois à des confidences beaucoup trop intimes.

On se souvient aussi de certains passages qui avaient été assez controversés à l’antenne, et qui auraient même pu apporter de nombreux problèmes à l’émission des Z’amours, face à un CSA qui ne fait de cadeau à personne. A l’heure où bon nombre de françaises et de français sont de plus en plus enclins à signaler la censure, il se trouve que cela pourrait faire beaucoup de bruit dans les jours et les semaines à venir si une intervention devrait être amenée à faire bouger les choses pour cette émission.

Depuis la crise sanitaire liée au coronavirus, malheureusement, Les Z’amours ont été contraints de s’adapter comme tout le monde, et l’émission n’est plus du tout la même. Pour certains téléspectateurs fidèles de l’émission qui se faisaient par le passé une joie de voir les candidats se livrer à ce jeu assez incroyable, c’est une version assez différente que l’on peut voir aujourd’hui à l’antenne. Malheureusement, ce n’est pas toujours en faveur de l’animateur Bruno Guillon qui se doit en effet de tout faire pour pouvoir maîtriser les candidats, que ce ne sont pas les personnes de sa propre équipe.

Bruno Guillon dans Les Z’amours : il a beaucoup de mal à contrôler les candidats et la voix-off

Ces derniers jours auront été assez éprouvants pour toute l’émission qui s’occupe de la production de l’émission Les Z’amours. En effet, on a pu découvrir contre toute attente que l’émission pouvait parfois poser de très gros problèmes, mais cela a pu surtout se vérifier ces derniers jours avec une intervention fracassante de la voix-off de l’émission. Concrètement, il se trouve que Bruno Guillon a même estimé que Pascal (la voix-off) allait beaucoup trop loin en posant des questions intimes à une candidate.

Bruno Guillon n’a pas du tout apprécié l’indiscrétion de son collègue sur le plateau des Z’amours, et il n’a pas hésité à le faire savoir sans se poser plus de questions que cela. Pour certains téléspectateurs, il se trouve que cet événement s’est révélé vraiment comme la goute d’eau qui a fait déborder le vase, ils ont été très nombreux à critiquer violemment l’animateur et la voix-off sur les réseaux sociaux. Mais dans la dernière émission, c’est une nouvelle polémique que l’on a pu découvrir, et celle-ci va faire du bruit…

Cette candidate des Z’amours s’emporte contre sa compagne à cause d’un rêve

C’est encore sur le plateau des Z’amours que l’on a pu découvrir contre attente cette candidate, Alissia, qui n’a vraiment pas froid aux yeux, c’est le moins que l’on puisse dire. Dans son témoignage dans l’émission, elle a fait une grosse révélation fracassante qui fait froid dans le dos.

Comme elle a pu le révéler, elle était alors très en colère contre sa compagne, car elle a rêvé avoir été trompée !