Les Z’amours : gros scandale dans la dernière émission avec cette candidate qui fait une révélation très osée

Les plus fidèles téléspectateurs des Z’amours sont malheureusement en train de regarder les tous derniers épisodes de l’émission mythique qu’on a pu voir diffusée pendant des années sur France 2. En effet, personne n’aurait pu penser que ce jour allait pouvoir arriver et nous avons été tous surpris de voir que Bruno Guillon allait malheureusement arrêter Les Z’amours pour ne plus jamais être remplacé. Néanmoins, dans les derniers épisodes qui sont en cours de diffusion, on ne compte plus le nombre de scandales autour de l’émission, et cela a même pu révéler certains français qui trouvent l’émission parfois beaucoup trop vulgaire.

C’est notamment ce que l’on a pu voir récemment sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, où un protagoniste a dit haut et fort que l’émission des Z’amours était tout simplement devenue beaucoup trop vulgaire. À l’heure ou il se trouve que le CSA est de plus en plus vigilant sur toutes les prises de paroles que l’on peut voir à l’antenne, personne n’aurait pu imaginer voir les Z’amours dans une telle situation.

En effet, certains candidats que l’on peut voir dans l’émission ne se privent pas pour pouvoir dire haut et fort leur vie intime, même si cela peut parfois paraître assez choquant, c’est le moins que l’on puisse dire. Les déclarations des différents candidats de l’émission des Z’amours sont toujours plus dingues les unes que les autres, et comme vous allez pouvoir le constater, tout le monde peut être vraiment choqué par les propos de certains candidats qui n’ont vraiment pas froid aux yeux !

Les Z’amours : ces candidats osent tout et provoquent la colère des téléspectateurs

Alors que l’émission des Z’amours est actuellement diffusée à une heure de grande écoute sur France 2, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer aujourd’hui que certains candidats allaient pouvoir dire haut et fort toute leur intimité, en évoquant même des détails assez dingues. C’est ainsi que l’on a découvert récemment qu’un candidat n’avait clairement pas hésité à dire haut et fort qu’il avait malheureusement trompé sa femme a plusieurs reprises.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ne se sont pas privés pour pouvoir réagir assez violemment face à ses propos : certains d’entre eux auraient même hésité à contacter les plus hautes autorités de la télévision, car il se trouve que cette émission peut parfois être regardée par certains enfants très jeunes, notamment pendant les vacances scolaires. Mais cette fois-ci, dans la toute dernière émission des Z’amours que l’on a pu voir, c’est une toute autre histoire complètement dingue que l’on a pu voir.

Cette candidate des Z’amours raconte la première fois où elle a vu son compagnon dans le plus simple appareil

On imagine que pour les hommes comme pour les femmes, la première fois où on peut se voir sans aucun vêtement peut être parfois assez inquiétant. Et comme on a pu le voir dans les Z’amours, dans la dernière émission, cette candidate n’a pas hésité à dire haut et fort ce qu’elle pensait.

En effet, en affirmant qu’elle avait été déçue par les attributs physiques de son mari, on imagine que la situation a été très compliquée à vivre pour lui. Néanmoins, la candidate semble être très heureuse avec ce dernier !