Les Z’amours : gros scandale sur le plateau, cette candidate raconte les différentes tromperies qu’elle a subi en direct

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on entende des révélations assez incroyables au sujet de l’émission mythique de France 2 Les Z’amours. Et même si l’émission est en train de s’arrêter, pour le plus grand malheur des téléspectateurs, on peut entendre chaque jour de nouveaux scandales assez impressionnants de la part de certains candidats. En effet, certains d’entre eux n’ont pas froid aux yeux et n’hésitent pas à faire des révélations vraiment fracassantes sur le plateau de l’émission.

Dans les dernières images que l’on a pu découvrir en exclusivité, on a pu entendre parler d’une candidate qui a fait des révélations assez incroyables en ce qui concerne son couple. Toutefois, personne ne s’attendait à ce que cette dernière fasse des révélations aussi étonnantes sur le plateau de l’émission. On peut dire qu’elle fait même une confiance aveugle à son compagnon !

Bruno Guillon est complètement sous le choc après l’annonce incroyable de cette candidate

On peut dire que Bruno Guillon n’a pas fini d’être surpris dans l’émission Les Z’amours, qu’il a encore l’occasion de présenter tous les jours sur France 2. En effet, tous les jours, il fait face à de graves déclarations de la part de certains candidats et candidates qui donnent parfois des détails beaucoup trop intimes en plein direct dans l’émission. Comme on a même pu l’entendre de la part de certaines personnalités, et notamment Cyril Hanouna dans l’émission de Touche Pas à Mon Poste, il n’est pas rare d’entendre dire que Les Z’amours est une émission assez vieillissante et même qui peut paraître assez vulgaire par moments.

En tout cas, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que cette candidate allait pouvoir prendre la parole pour faire des révélations aussi étonnantes que celles que l’on a pu entendre en plein direct sur France 2, lors de la dernière émission des Z’amours. Pourtant, Bruno Guillon est habitué à tout entendre sur le plateau, mais il se trouve qu’avec cette toute dernière déclaration de la part de la candidate, celui-ci a été complètement sous le choc.

En effet, elle a vécu des épreuves terribles avec son compagnon, et celui-ci est très clairement mis en cause dans cette histoire qui est assez terrible. Concrètement, on sait que certaines femmes n’auraient pas hésité à quitter leur compagnon si elles avaient eu l’occasion de vivre une situation assez similaire. Lorsque Bruno Guillon a pu entendre que cette candidate avait été trompée plusieurs fois par son mari, on peut comprendre qu’il a été très surpris.

Cette candidate a été trompée 7 fois, des révélations fracassantes sur le plateau des Z’amours

C’est donc la candidate Sandrine que l’on a pu voir sur le plateau des Z’amours qui a pu prendre la parole et faire une déclaration assez choquante qui ne la met pas du tout en valeur, bien au contraire.

En effet, elle n’a pas hésité à dire haut et fort que son compagnon avait eu l’occasion de la tromper déjà 7 fois ! De quoi mettre une ambiance assez terrible sur le plateau des Z’amours, comme l’a fait remarque très clairement Bruno Guillon.