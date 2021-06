Les Z’amours : une grosse histoire d’adultère dévoilée en direct choque les téléspectateurs !

Personne n’aurait pu imaginer que l’émission quotidienne présentée par Bruno Guillon soit autant dans la tourmente, avec une déclaration vraiment étonnante d’un candidat.

Il n’est pas rare d’entendre parfois des candidats prendre la parole pour pouvoir raconter des histoires complètement dingues et même assez tourmentées.

En revanche, il se trouve que depuis le début de l’émission, il s’agit sans aucun doute de l’anecdote la plus choquante que nous avons pu entendre, et celle-ci pourrait bien être censurée dans les prochaines diffusions de cette émission.

En effet, il se trouve que Les Z’amours est diffusée à une heure de grande écoute, et on pourrait très bien comprendre que dans certains cas de figure, cela soit assez difficile et compliqué pour certains candidats de se maîtriser pour ne pas trop en dire face à Bruno Guillon qui essaye parfois de faire dire aux candidats de son émission des anecdotes toujours plus croustillantes les unes que les autres.

Il faut dire que les candidats qui peuvent venir dans Les Z’amours peuvent parfois avoir des comportements assez étonnants et des histoires qui sont même à couper le souffle. À l’heure où les français ont besoin de se divertir, c’est un très bon moyen de passer à autre chose et d’oublier toutes les contraintes que nous pouvons avoir au quotidien avec la crise sanitaire liée au coronavirus, c’est le moins que l’on puisse dire.

Néanmoins, avec certaines prises de parole qui vont assez loin dans Les Z’amours, on peut très bien comprendre que cette émission dérange au plus haut, et même sur certains autres plateaux de télévision, comme on a pu le voir en effet avec une déclaration choquante récemment dans Touche pas à mon poste.

Les Z’amours, une émission « vulgaire » où les adultères sont mis en avant

C’est une très grosse attaque contre les Z’amours que l’on a pu voir récemment dans l’émission de Cyril Hanouna. En effet, alors que l’émission devrait très bientôt s’arrêter comme on a pu l’apprendre récemment, il se trouve que l’on ne passe plus une seule semaine sans avoir pu découvrir des révélations assez gênantes de la part de certains candidats de l’émission. Certains d’entre eux peuvent parfois rentrer chez eux ensuite en ayant une certaine gêne, et dans bon nombre de cas des décisions radicales peuvent être prises par la suite, comme on a pu le découvrir à travers certains témoignages.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Z’Amours (@leszamours)

En revanche, dans la dernière émission des Z’amours que l’on a pu voir récemment, le témoignage qui a été mis en avant sur les réseaux à de quoi faire froid dans le dos, et il pourrait même avoir des répercussions assez lourdes pour l’émission.

En effet, on savait déjà que l’émission de Bruno Guillon était déjà dans le collimateur du CSA, mais avec ces quelques mots, cela ne devrait que confirmer encore une fois la position de l’émission.

Les Z’amours : ce candidat a passé la nuit avec la mère de son ami pendant les vacances

Alors que l’émission était diffusée, on a pu apprendre une nouvelle assez dingue dans l’émission des Z’amours, et celle-ci fait vraiment froid dans le dos. En effet, on a pu apprendre avec le candidat Raphaël une histoire assez énorme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Z’Amours (@leszamours)

Ce dernier a pu passer un moment très intime avec la mère de son ami pendant les vacances : de quoi rendre complètement dingue Bruno Guillon qui a été très étonné de voir cette situation arriver à ce candidat !