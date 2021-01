Les Z’amours : incroyable, cette candidate dépense des sommes impressionnantes pour son maquillage, Bruno Guillon est choqué !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en ce moment le sujet du maquillage est au cœur de la préoccupation des Françaises ! En effet, que ce soit dans les Z’amours présenté par Bruno Guillon sur France 2 ou dans Les Reines du Shopping sur M6, le sujet du maquillage revient encore et toujours !

Sur le programme de Cristina Cordula, les candidates sont en effet sans cesse critiquées pour leur maquillage depuis que les expertes ont été exclues du programme : elles ne peuvent plus maquiller les candidates et de ce fait, à cause de la crise sanitaire du coronavirus, elles se doivent de se maquiller par leurs propres moyens.

Malheureusement, le résultat n’est pas toujours au rendez-vous et certaines se voient alors complètement moquées sur les différents réseaux sociaux.

Au tout début de leur histoire, Stéphanie s'est séparée de son chéri… Regardez ce qu'il a fait pour la reconquérir ! 😅🤣 #LesZamours ⏩ #LesZamours à retrouver dès demain sur @France2tv à partir de 11H20 pic.twitter.com/CF1je50nxv — Les Z'Amours (@Zamoursofficiel) January 26, 2021

Les Z’amours : l’émission n’en finit pas de faire des grosses polémiques avec les candidats de cette semaine !

Comme on a donc pu le voir sur le nouveau plateau de l’émission les Z’amours sur France 2, le programme est bel et bien de retour dans une toute nouvelle configuration, et il semblerait bien que celle-ci soit très propices aux confidences des différents candidats, c’est le moins que l’on puisse dire. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’émission est encore et toujours au centre des polémiques sur les réseaux sociaux qui réagissent assez souvent sur l’émission de France 2 qui est présentée depuis maintenant plusieurs mois par Bruno Guillon.

Personne ne s’attendait en effet à ce qu’une émission aussi grand public que les Z’amours fasse autant de bruit, mais c’est bel et bien la réalité ! On a notamment pu entendre un candidat il y a quelques jours mentir directement sur le plateau des Z’amours. Alors que ce dernier se vantait de réaliser des “actes” dans le lit avec sa femme une trentaine de fois par mois, celle-ci a tenu à rétablir la vérité devant toutes les autres personnes sur le plateau : elle a plutot évoqué des rapports à raison d’une fois par semaine, ce qui est très différent.

"T'as vu celui là : c'est le miens !" Quand elle a vu son mari danser avec une autre fille, Liliane a vu rouge ! 🚨 ⏩ On se retrouve demain sur @France2tv pour une nouvelle émission des #Zamours ! 👌 😍 pic.twitter.com/B732RiMQfV — Les Z'Amours (@Zamoursofficiel) January 25, 2021

Les Z’amours : nouvelle polémique sur cette candidate qui dépense trop d’argent sur le maquillage tous les mois !

On a donc pu voir l’animateur Bruno Guillon complètement choqué sur la dernière émission des Z’amours. En effet, personne ne pouvait penser que cette candidate allait faire une déclaration aussi choquante sur le plateau de l’émission.

Louise était l'ancienne monitrice de colo de son chéri… Il se sont revus 12 ans plus tard ! 😅 🔥 Elle nous raconte leur rencontre 😊 #LesZamours Émission intégrale à retrouver en replay ici ⏩ https://t.co/fBzYnsdMQ5 pic.twitter.com/gwyZ7btQRd — Les Z'Amours (@Zamoursofficiel) January 19, 2021

En effet, il s’agit de la candidate Louise, la compagne de Colyn, qui a tout balancé en plein tournage des Z’amours. Elle a confié sans aucun complexe qu’elle était prête à dépenser plus de 400 euros par mois, rien que pour son maquillage. A l’heure où la crise sanitaire du coronavirus fait encore des ravages partout dans le monde, cela à de quoi surprendre !

Très étonné, l’animateur Bruno Guillon n’en a d’ailleurs pas cru ses yeux et il a vivement réagi à la déclaration de la jeune femme dont il ne s’attendait pas à entendre sur le plateau de France 2. Il lui a en effet demandé si elle se rendait compte que c’était une dépense tout simplement énorme.

Pour les français les plus modestes, cela représente en effet un tiers de salaire, mais la compagne de Colyn n’a pas de problème avec cela : elle l’assume complètement ! Voilà qui devrait faire plaisir à tous les distributeurs de maquillage qui peinent en ce moment à trouver de nouveaux clients dans ce contexte difficile…