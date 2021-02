Les Z’amours : incroyable, cette candidate se met en couple avec le mari de sa meilleure amie, les téléspectateurs sont choqués !

Les polémiques ne font que s’accumuler pour l’animateur Bruno Guillon que l’on peut voir tous les jours présenter cette émission mythique que la chaîne du service public France 2. C’est en effet ce que l’on a pu lire ici et là dans les médias nationaux mais également sur les réseaux sociaux : les candidats font des polémiques avec des histoires toujours de plus en plus incroyables, et personne n’aurait pu penser un jour arriver à un tel niveau.

Il faut dire que de semaine en semaine, les candidats de cette émission de France Télévisions vont sans cesse de plus en plus loin dans leurs déclarations et on ne compte plus les nombreux scandales autour des Z’amours, qui n’a sont d’ailleurs pas toujours en faveur de Bruno Guillon, l’animateur depuis maintenant plusieurs années, ni des candidats qui font parfois des révélations assez scandaleuses, c’est le moins que l’on puisse dire.

Mais cette fois-ci, tout le monde a été assez surpris par des déclarations que l’on ne s’attendait vraiment pas à entendre que le plateau de l’émission : c’est un scandale pour des millions de français qui regardent l’émission et qui ont pu voir alors des images choquantes, d’une pratique qu’ils ne jugent pas moralement acceptable de nos jours.

Les Z’amours : les candidats sont prêts à tout pour faire parler d’eux dans l’émission

On ne compte plus aujourd’hui le nombre de candidats de l’émission Les Z’amours qui ne manquent jamais de faire des scandales face aux questions de Bruno Guillon qui quant à lui ne manque pas d’appuyer sur ces dernières pour avoir des anecdotes encore et toujours plus croustillantes.

Il faut bien admettre que le public de France 2 raffole de ces moments qui sont parfois assez cultes, comme on a pu le découvrir dans des extraits très osés il y a déjà quelques années sur le plateau de l’émission, quand à l’époque Bruno Guillon n’était pas encore le présentateur de l’émission.

Mais il a également pu connaître des anecdotes assez dingues depuis qu’il présente l’émission sur France 2, et cela ne semble pas prêt de s’arrêter si l’on en croit les candidats qui ne font que s’accumuler avec des anecdotes assez impressionnantes depuis quelques mois en particulier.

Au moment où la crise sanitaire est devenue le sujet le plus préoccupant pour les français, cela pourrait être une source de distraction très satisfaisante pour un grand nombre de téléspectateurs.

Découvrez l’anecdote incroyable de cette candidate des Z’amours qui a scandalisé tout le monde

La chaîne de télévision France 2 est encore une fois dans la tourmente avec son émission Les Z’amours : on a pu voir les déclarations d’une candidate qui sont en effet assez choquantes. Il se trouve que la candidate Laury a choisi de se marier avec le mari de sa meilleure ami, même si il a eu des enfants avec sa première femme !

Et pour autant, les deux femmes se parlent toujours comme on a pu le découvrir dans l’émission, où en plus de parler de tous les détails la candidate a même révélé que son mari était même devenu le parrain de sa fille ! Une anecdote assez incroyable et choquante qui n’a pas du tout été appréciée sur les réseaux sociaux, avec des réactions parfois assez violentes que l’on a pu lire…