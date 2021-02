Les Z’amours : les candidats sont-ils rémunérés ? Le scandale vient tout juste d’éclater sur les réseaux sociaux et c’est scandaleux !

C’est une très grosse annonce qui a pu éclater récemment dans les médias concernant l’émission les Z’amours, qui fait actuellement un très gros carton avec l’animateur Bruno Guillon sur France 2. Il faut bien avouer que depuis le début de l’émission, les candidats n’ont jamais arrêté de se confier et ils disent parfois des anecdotes assez croustillantes concernant leur vie privée.

Heureusement, Bruno Guillon est bel et bien là pour pouvoir poser des questions assez intéressantes et les candidats se livrent donc à des histoires plus dingues les unes que les autres. Il faut bien avouer qu’avec la crise sanitaire du coronavirus que nous traversons tous actuellement, il est de bon ton de pouvoir rire de tout, et pour cela on peut compter sur les candidats de cette émission qui osent tout raconter à l’animateur mythique de cette émission sur France 2 !

Les Z’amours : découvrez tout sur les candidats qui n’hésitent pas à raconter les histoires les plus folles sur le plateau !

C’est encore une fois une grosse révélation concernant Les Z’amours que l’on a pu découvrir récemment, et le moins que l’on puisse dire c’est que ces moments risquent de faire parler d’eux pendant encore très longtemps. Il se trouve en effet que les candidats n’hésitent jamais à partager des anecdotes parfois en donnant des parties très intimes de leurs vies, qu’ils n’auraient jamais osé partager avec leurs proches dans certains cas de figure.

Il faut bien avouer que l’animateur de l’émission, Bruno Guillon, est particulièrement doué pour pouvoir poser les bonnes questions aux candidats qui lui répondent alors sans hésiter une seule seconde et ce même aux questions les plus dingues.

On a par exemple pu apprendre lors d’une émission qu’un candidat n’avait aucun remord à tromper sa femme et il a tout avoué devant elle sans même que cette dernière ne rechigne : de quoi devenir complètement fou alors qu’il s’agit d’un acte que peu de personnes auraient pu tolérer normalement.

Mais pour quelles raisons les candidats acceptent-ils de tout raconter à l’animateur des Z’amours, avec des détails de leurs vies privées qui sont parfois assez intimes ? Et bien certains ont étudié la question et se sont demandé si les candidats étaient payés pour être aussi bavards !

Les Z’amours : les producteurs balancent tous les détails, les téléspectateurs sont très surpris des réponses données !

Personne ne s’attendait à avoir de telles réponses concernant Les Z’amours, et pourtant les informations ont pu fuiter concernant les rumeurs sur les candidats ! C’est en effet dans les colonnes du journal TV Mag que l’on a pu lire les réponses très intéressantes de Marie-Pierre Beauprey et d’Edouard Garzaro, qui sont respectivement la productrice de l’émission et le responsable de production.

Il se trouve que l’on a pu apprendre que certains candidats connaissaient les questions de l’émission à l’avance, ce qui laisse bien peu de surprises à l’antenne malheureusement, comme certains téléspectateurs ont déjà pu le signaler.

Mais ce n’est pas tout, car on a pu également avoir des réponses que tout le monde attendait concernant la rémunération éventuelle des candidats. Sans aucune langue de bois, on a donc pu apprendre que les candidats n’étaient donc pas payés pour pouvoir participer aux Z’amours : inutile donc d’essayer de postuler si vous êtes uniquement interessé par l’appât du gain !