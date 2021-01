Les Z’amours : malaise pour ce candidat infidèle, Bruno Guillon n’hésite pas à le tacler en plein direct !

Comme on a pu le découvrir sur le plateau des Z’amours dans la toute dernière émission que l’on a pu voir sur France 2 avec le présentateur Bruno Guillon, c’est encore une toute nouvelle polémique dont on devrait entendre parler pendant très longtemps et que certains téléspectateurs ne se sont pas gênés pour la relever.

En effet, le moins que l’on puisse dire c’est que l’animateur Bruno Guillon n’hésite pas à tacler les candidats les plus malhonnêtes, ce qui n’est pas pour déplaire aux internautes qui ne se lassent pas de rire aux éclats face à ces scandales que l’on peut voir très régulièrement pendant l’émission quotidienne.

"Je suis en train de l'ausculter !" 🤣 Isabelle et son chéri ont eu la bonne idée de faire un câlin à l'hôpital mais tout ne s'est pas déroulé comme ils le voulaient… 😂 🖥 #LesZamours du lundi au samedi à 11H20 sur @France2tv pic.twitter.com/8i9R1Dmeid — Les Z'Amours (@Zamoursofficiel) January 28, 2021

Les Z’amours : attention à ce candidat qui pourrait repartir tout seul après son passage dans l’émission !

C’est encore une fois dans l’émission présentée par Bruno Guillon sur France 2 que l’on a pu voir de nouveaux scandales ! En effet, les candidats qui participent à l’émission pour tenter de gagner de gros cadeaux sur France 2 n’hésitent pas à raconter tout et n’importe quoi, quitte à embellir ou fausser la réalité.

Comme on a encore pu le voir récemment dans l’émission des Z’amour, certains hommes se targuent de leurs exploits au lit et abusent de la confiance de certains téléspectateurs. Pour autant, l’animateur Bruno Guillon et les candidats ne se font pas berner et taclent les hommes qui mentent en plein direct !

Lors d'un câlin, la chérie de Patrick lui a fait une confession qui l'a bien surpris ! 😅😂#LesZamours à voir en replay sur @france.tv ⏩ https://t.co/fBzYnsdMQ5 pic.twitter.com/yReLzrV7A4 — Les Z'Amours (@Zamoursofficiel) January 28, 2021

On se souvient notamment de ce fameux candidat qui avait déclaré qu’il avait des rapports très nombreux avec sa femme : une bonne trentaine par mois ! Malheureusement, il a été pris la main dans le sac en train de mentir et les téléspectateurs, Bruno Guillon, et sa femme n’ont pas hésité à le faire redescendre sur terre.

Cette dernière lui a même demandé devant tout le monde avait qui il avait ces fameux rapports car elle n’en avait que 4 par mois ! Pris au dépourvu, le candidat n’a pas su quoi répondre mais on imagine que certaines réponses étaient attendues en revenant de l’émission. Les couples qui participent aux Z’amours se mettent en péril, et certains d’entre eux peuvent même complètement mal finir… Concernant le candidat que l’on a pu voir hier, nul doute que les relations avec sa compagne risquent de très mal se terminer !

Les Z’amours : ce candidat est infidèle, il pourrait très bien se séparer de sa compagne après le tournage de l’émission !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’émission présentée par Bruno Guillon, Les Z’amours, est encore une fois très animée pendant cette semaine spéciale. En effet, on a pu voir un candidat avec de graves problèmes de couples, mais personne ne s’attendait à ce que tout soit révélé en plein direct !

"Quel mythomane…!" 😂 Marine nous raconte les gros écarts de son chérie Jordan ! 😅 ⏩ Candidats à retrouver sur @France2tv dès 11H20 avec @BrunoGUILLONOff pic.twitter.com/cTuJq0dioR — Les Z'Amours (@Zamoursofficiel) January 27, 2021

Le candidat Jordan a en effet avoué devant tout le monde qu’il avait été infidèle envers sa compagne. Préférant assumer toute la vérité devant toute la France entière, c’est toutefois un beau geste apprécié par certains qui disent reconnaître en lui un vrai homme qui n’hésite pas à dire tout ce qu’il pense !

En effet, bien que certaines n’auraient pas apprécié cette déclaration devant tout le monde pour ne pas se dévoiler aux yeux de tous, Jordan a preferé quant à lui etre honnete, meme si on peut bien sur lui repprocher d’avoir eu une infidelité envers sa femme : il a heureusement promis de ne plus recommencer !