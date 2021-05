Les Z’amours : sa femme accouche pendant qu’il fait « le mort », Bruno Guillon est sous le choc

Le moins que l’on puisse dire, c’est que même si l’émission de France 2 Les Z’amours est sur le point de ne plus être diffusée à l’antenne, on ne compte plus le nombre de scandales assez incroyables autour des différents candidats. Même si ces derniers font tout pour pouvoir protéger leur vie privée, il se trouve que certains d’entre eux n’ont vraiment pas froid aux yeux et sont alors vraiment prêts à tout pour pouvoir gagner les épreuves incroyables de l’émission.

Malheureusement, il n’est pas rare de voir certains téléspectateurs de l’émission se plaindre sur les réseaux sociaux, suite à des déclarations des candidats qui peuvent parfois aller beaucoup plus loin que prévu. Pour certains d’entre eux, c’est la goutte de trop et certains ont purement et simplement décidé de ne plus voir les derniers épisodes de l’émission Les Z’amours, même si celle-ci est sur le point de ne plus être diffusée du tout. Avec certaines déclarations des candidats qui sont de plus en plus osées, certains se demandent même comment l’émission peut-elle être diffusée à une heure de si grande écoute encore actuellement.

Il n’est en effet pas rare de voir Bruno Guillon, l’animateur de l’émission Les Z’amours, être parfois complètement sous le choc en face de certaines déclarations de candidats qui n’hésitent pas à dire haut et fort des anecdotes incroyables devant la France entière. Mais pour certains d’entre eux, ils risquent clairement de le regretter par la suite…

Ce candidat fait le « mort » après l’accouchement de sa femme, une décision assez grave…

C’est une information que personne n’aurait pu imaginer une seule seconde et qui a même pu choquer de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. En effet, chaque année, des milliers de bébés naissent dans les hôpitaux français et internationaux, et malheureusement avec la crise sanitaire liée au coronavirus, on peut aisément penser que certaines personnes vont avoir beaucoup de difficultés à pouvoir se rendre à l’hôpital.

Sur le web, mais aussi dans les médias, on a pu lire et entendre de nombreux témoignages de jeunes papas qui n’ont pas pu se rendre à la maternité pour pouvoir comme il se doit passer des moments en famille, et notamment avec la jeune maman. Mais dans l’émission Les Z’amours, c’est une toute autre histoire que l’on a pu entendre, et visiblement le papa ne semblait clairement pas avoir envie de passer du temps avec sa femme et son enfant ! En effet, la déclaration du candidat a vraiment choqué Bruno Guillon qui n’a clairement pas manqué de le faire savoir à ce candidat qui a été prêt à tout…

Un week-end passé à faire la fête avec la famille et les amis « en vadrouille »

Alors que ce candidat était donc devenu papa, on a pu apprendre en direct de l’émission Les Z’amours que même s’il avait eu son enfant, après être passé une journée à la maternité, il n’était venu qu’après le week-end pour pouvoir profiter à fond de sa famille et de ses amis pour pouvoir fêter la naissance de son enfant. Autant dire que cela n’a pas plus à Bruno Guillon qui n’a pas manqué de montrer sa grande surprise devant le fait accompli…