Les Z’amours : un mensonge grave sur le plateau de l’émission, sa femme le reprend pendant qu’il est en train de tout raconter au public !

C’est encore une fois une véritable catastrophe pour les candidats de l’émission des Z’amours, que l’on peut retrouver tous les jours sur France 2 avec l’animateur Bruno Guillon qui n’arrête pas de faire parler de lui ! En effet, il est très présent sur les réseaux sociaux et n’hésite pas parfois à partager des détails croustillants de sa vie qui est très trépidante !

Mais cette fois-ci, ce n’est pas de lui dont il s’agit et le moins que l’on puisse dire c’est que les téléspectateurs ont vivement réagi quand ils ont pu voir qu’un candidat de l’émission n’avait pas hésité à dépasser les bornes pendant l’émission diffusée sur France 2 il y a tout juste quelques jours.

Un candidat semble avoir menti pendant l’émission, mais c’était sans compter sur sa femme qui a tout balancé à l’animateur Bruno Guillon qui ne s’attendait pas également à être aussi surpris de son côté !

Les Z’amours : découvrez ce que ce candidat a raconté sur sa vie amoureuse, il n’hésite pas à mentir devant tout le monde !

On imagine que dans certains cas de figure, le retour des candidats des Z’amour doit être parfois très compliqué, et cela a été sûrement le cas pour ce candidat que l’on a pu voir dans l’émission mentir devant tout le monde et y compris à l’animateur Bruno Guillon !

En effet, l’animateur Bruno Guillon a posé une question très indiscrète à Maureen qui est en couple avec Kévin. Il lui a demandé combien de fois faisaient-ils l’amour en moyenne sur un mois, et comme vous allez le voir la réponse du candidat n’a pas plu à sa femme qui n’a d’ailleurs pas manqué de le faire savoir dans l’émission et non en dehors des caméras comme son mari l’aurait bien ésperé !

Les Z’amours : des suspicions graves sur le candidat de l’émission qui donne de fausses informations !

En répondant qu’ils faisaient l’amour une trentaine de fois par mois, Kévin s’est attiré les foudres de sa femme : il n’aurait jamais du faire cette réponse ! Comme l’a d’ailleurs relevé le présentateur Bruno Guillon, il semblerait que le candidat Kévin se soit même « inventé une vie » sur le plateau de l’émission.

La compagne de ce dernier s’est empressée de confirmer la réponse étonnée de Bruno Guillon, et a d’ailleurs également demandé clairement à son mari avec qui faisait-il l’amour trente fois par mois, car cette dernière ne semblait pas être au courant. On imagine que par la suite une franche discussion a dû avoir lieu entre l’homme et la femme qui ont donc dû s’expliquer sur cette situation !

❤️ #LesZAmours– Actuellement en rediffusion, les tournages du jeu reprendront vers le 25 mai pour deux sessions, les candidats viendront d'un périmètre de moins de 100 kilomètres comme le demandent les mesures gouvernementales @France2tv (RTL) pic.twitter.com/ANXOjULcbb — Nicolas Mlb (@NMalaboeuf) May 2, 2020

En effet, si les faits s’avèrent bien réels, cela pourrait être une véritable catastrophe pour le couple car on sait que l’homme n’a pas vraiment la même version que sa femme. La compagne de Kévin, Maureen, est revenue sur la réponse et a affirmé que dans la réalité le couple était plutôt autour d’une seule fois par semaine : on est donc très loin des trente fois par semaine si on doit faire le calcul !

Autrement dit, le compagnon de Maureen n’a donc pas pu compter sur cette dernière pour le soutenir dans sa réponse, et il est devenu lors de l’émission la risée de tous les candidats, tout comme sur les réseaux sociaux où les téléspectateurs n’ont pas été élogieux à son égard.