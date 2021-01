Les Z’amours : une anecdote croustillante, découvrez l’incroyable histoire de ce sous-vêtement inattendu !

A la télévision, on peut voir tous les jours l’émission des Z’amours présentée par l’animateur Bruno Guillon de France 2.

Si parfois les anecdotes des invités présents sur le plateau sont surprenantes, le moins que l’on puisse dire c’est que cette fois-ci personne ne s’attendait à une telle anecdote, et cela a surpris toutes les personnes présentes en plateau mais également les téléspectateurs qui n’ont pas manqué de réagir aussitôt ! L’émission réserve toujours des surprises pour les fans de l’émission qui ne semblent pas se lasser.

Les Z’amours : des anecdotes croustillantes que les spectateurs adorent regarder, ils ne s’en lassent pas !

Ce n’est pas la première ni la dernière fois que les téléspectateurs de France 2 seront choqués par les anecdotes racontées par les candidats sur le plateau des Z’amours. Le jeu, qui est présent depuis plusieurs dizaines d’années à l’antenne de France Télévisions, a d’ailleurs frôlé plusieurs fois la censure, bien que ce dernier soit diffusé sur une chaîne du service public.

Il faut bien avouer qu’avec les questions qui sont posées par l’animateur Bruno Guillon tous les jours, il y a de quoi être étonné, même si la plupart des sujets abordés sont plutôt bon enfant. Mais cette fois-ci, c’est une anecdote qui n’est pas à mettre entre toutes les mains que l’on a pu entendre sur le plateau de l’émission, et certains téléspectateurs s’étonnent même que cela n’ait pas été complètement coupé au montage.

S’agit-il d’une façon de provoquer le CSA pour la chaîne de télévision française qui se veut pourtant comme une bonne élève d’habitude ? Nous devrions bientôt avoir la réponse si les sanctions venaient à tomber dans les prochains jours ! Mais si vous n’avez pas regardé la dernière émission des Z’amours, alors vous allez être surpris de savoir de quoi il s’agit plus précisément…

Les Z’amours : les candidats Vanessa et David balancent tout sur leur anecdote croustillante…

Ce sont les candidats Vanessa et David, qui sont bien évidemment en couple, qui ont raconté une anecdote plutôt choquante sur le plateau des Z’amours encore récemment, et qui aurait pu d’ailleurs très mal tourner ! En effet, le couple revient sur une épopée où ils avaient décidé lors d’un été caniculaire de partir en vacances. Mais alors que la température extérieure était au plus haut, les deux amoureux étaient en sueur dans leur voiture : ils ne pouvaient tout simplement plus supporter la chaleur !

C’est alors que Vanessa a décidé ce jour-là de tout prendre en main : elle allait effectuer le voyage en portant une jupe et une simple petite culotte pour que le trajet soit un peu plus confortable. Malheureusement, cela a été un véritable cauchemar sur la route et les vacances auraient pu s’arrêter aussitôt ! En effet, alors que le couple avait très chaud à cause de la chaleur infernale du soleil estival, ils ont décidé d’ouvrir les fenêtres. C’est alors qu’une guêpe se serait dirigée à l’intérieur de la voiture pour terminer son chemin dans la culotte de Vanessa.

Plus de peur que de mal, le couple a heureusement pu se garer sur le bas-côté pour pouvoir retirer la guêpe de la culotte. Par chance, la femme n’a pas été piquée par la guêpe et l’histoire se termine plutôt bien, comme on a pu le découvrir sur le plateau des Z’amours. Stupéfait, l’animateur Bruno Guillon n’a pas manqué de montrer sa surprise en écoutant cette anecdote dont on peut rire aujourd’hui mais qui aurait pu très mal se terminer sur le moment !