Leslie Dasc propose un concours spécial et s’attire les foudres du Web ! Le lot est-il vraiment légal en France ?

Si vous ne connaissez pas Leslie Dasc, sachez qu’il s’agit d’une personnalité du monde de la télé-réalité et elle a une soeur à savoir Elsa Dasc. Aujourd’hui, ce n’est pas une participation à un jeu ou à une émission qui se retrouve sur le devant de la scène, mais bien un concours. Généralement, ce dernier est apprécié puisqu’il permet de remporter des cadeaux, mais la formule choisie par Leslie Dasc est pointée du doigt.

Pourquoi Leslie Dasc est-elle critiquée ?

Sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, vous avez sans doute pu croiser à maintes reprises des placements de produits. Ces derniers ne sont pas toujours appréciés, car ils ne sont pas partagés pour vous combler, mais bien pour obtenir de l’argent en échange de vos achats. Dans tous les cas, Leslie Dasc a proposé un concours, mais le lot n’a pas été celui escompté.

En effet, elle vous propose de remporter un acte de chirurgie esthétique dont la valeur serait de 6000 euros .

. Leslie Dasc a tout de même voulu partager quelques informations supplémentaires, car elle ne veut pas prôner la chirurgie esthétique.

Elle ne souhaite pas non plus effectuer l’apologie du silicone, elle veut seulement faire plaisir à une personne.

Si par exemple, vous avez un complexe et que vous ne possédez pas le budget pour payer cet acte souvent coûteux, le cadeau de Leslie Dasc pourrait vous combler. En effet, la jeune femme a l’envie de le préciser sur son compte puisqu’elle veut aider une personne qui souhaite effacer un complexe alors qu’il a tendance à entacher le quotidien. Ce dernier peut réellement empêcher une femme ou un homme de s’épanouir au quotidien. Si vous souhaitez connaître les modalités pour la participation, toutes les informations se trouvent sur le compte Instagram de VosStarsenrealite.

Le règlement est toutefois assez simple, il suffit de vous abonner et d’inviter des amis pour qu’il puisse rejoindre le profil. Si vous êtes sélectionné, vous pourrez remporter le lot de 6000 euros qui concerne un acte de chirurgie esthétique. Les internautes se questionnent tout de même sur le côté légal de cette pratique, car Leslie Dasc a-t-elle dépassé les bornes ?

Le concours est-il légal ?

Comme le rappelle le fameux compte, il est interdit de proposer directement de la publicité pour des actes de ce genre. Par conséquent, nous pouvons penser que le concours pour remporter un lot de 6000 euros dans le but de profiter de la chirurgie esthétique n’est pas envisageable. Par contre, le message est très clair, les médecins ainsi que la clinique ne sont pas en France, il y a donc une différence importante, celle-ci donne-t-elle le droit de proposer un tel concours ? Les internautes ne semblent toutefois pas apprécier ce concours qui pourrait vanter les mérites de la chirurgie esthétique pour les plus jeunes.

Avec les réseaux sociaux, il n’y a pas forcément des barrières et donc des frontières. Les jeunes qui suivent ces stars du petit écran peuvent être influencés et c’est ce que pointent du doigt de nombreux Internautes. Ils estiment que les influenceurs ont tendance à dépasser les bornes et la télé-réalité ne cesserait de prôner des valeurs douteuses. Les internautes estiment que ces influenceurs débarquent ensuite à Dubaï pour optimiser les profits afin de proposer un peu plus de promotions concernant les produits sans tomber dans les règles françaises.

Leslie Dasc souhaite toutefois proposer un concours pour aider quelqu’un, cela est tout à fait louable si la personne en a réellement besoin et si elle fait bon usage de cet acte. N’oublions pas que des patients optent pour la chirurgie esthétique après un grave accident.