L’ex candidat de la téléréalité Secret Story Émilie Nef Naf expose les raisons de sa rupture avec son dernier copain en date !

Émilie Nef Naf et Jérémy Ménez se sont définitivement séparés cette fois. Plus de retour en arrière pour ce couple qui vivait une idylle hors du commun. On pensait bien qu’ils allaient se remettre ensemble, mais ce n’est visiblement plus le cas. La participante de Maman et Célèbre revient en détail sur les raisons de cette rupture subite.

View this post on Instagram A post shared by GOSSIP TV RÉALITÉ (@goossip_tv_realite)

Les causes de leur séparation subite

La maman de Maëlla et Menzo n’accuse absolument pas le footballeur d’être à l’origine de leur séparation. Selon elle, il s’agit en réalité d’une question de caractère. « On a tous les deux un caractère beaucoup trop fort et ça ne plaît » a-t-elle souligné.

Émilie rassure tout de même en affirmant qu’elle ne compte en aucun cas rentrer en guerre avec son ex-compagnon. Elle ne voudrait ni faire des histoires, ni même détester ce dernier. Elle poursuit « Il reste le père de mes enfants, je ne voudrais pas qu’il lui arrive quelque chose de mal ».

Hormis ça, Émilie précise son envie de voir le père de ses enfants heureux même s’ils ne peuvent pas être ensemble. Elle ajoute « Mais vivre au quotidien avec lui, c’est compliquer… Ce n’est pas ce que je veux ».

L’ex-candidate de secret Story conclut sur le fait que ses enfants comprennent très bien la séparation. « Ils sont hyper éveillés et intelligents, donc ils ont bien vu qu’il y avait des problèmes » a-t-elle évoqué. Tout compte fait, la jeune femme est de retour en France. Et ce, après avoir réalisé qu’être en Italie avec le père de ses enfants, n’étaient pas une meilleure option.

Plus de retour en arrière entre Émilie Nef Naf et son compagnon

Le couple formé par Émilie et son compagnon s’était déjà séparé à maintes reprises. Cependant, les deux tourtereaux avaient toujours fini par de nouveau se mettre ensemble. Malheureusement, l’amour n’a pas pu remporter sur les disputes quotidiennes. Et ce, puisqu’Émilie a annoncé que leur relation était définitivement terminée.

De ce fait, elle affirme qu’il n’est absolument pas si facile d’être femme de footballeur, contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes. Elle poursuit qu’il faut faire beaucoup de sacrifices. Elle ajoute « Pour travailler aussi, c’est compliqué pour beaucoup de femmes ». « Et s’il vous quitte du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans rien avec les gosses » affirme-t-elle.

View this post on Instagram A post shared by 𝐉𝐄𝐑𝐄𝐌𝐘 𝐌𝐄𝐍𝐄𝐙 7 (@mnz7fan)

Emile Nef Naf

La jeune femme est une star de la téléréalité née à Lille en décembre 1987. Elle a participé à l’émission de Secret Story 3 en 2009 à l’âge de 29ans d’où elle sort gagnante. Ce qui lui a largement permi d’empocher 186 000 euros. Elle participe bien après, en 2011 à l’émission Les anges de la téléréalité 3.

La jeune femme très ambitieuse ouvre un institut de beauté dans le 11e arrondissement de Paris grâce à ses gains. Elle nomme ce dernier « Secret Beauty ». Peu de temps après, elle se lance également dans la pause d’extensions capillaires et crée sa propre marque.

En outre, avec le succès mitigé que rencontre le salon, elle décide d’ouvrir un centre d’aquabiking. Elle se retrouve donc obligée de délaisser ses activités bien après afin de se concentrer sur sa vie de famille.