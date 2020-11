L’ex-femme de David Hallyday, Estelle Lefébure partage une rare photo d’elle et ses trois enfants !

On a l’impression qu’Estelle Lefébure possède le secret de la jeunesse. Du haut de ses 54 ans, la mère de trois enfants est toujours aussi ravissante. Très bonne comédienne, l’ex-femme de David Hallyday a déjà tenu plusieurs rôles dans des films et téléfilms pendant ces dernières années. Actuellement, elle est en train d’exercer son talent dans le théâtre par le biais de la pièce L’invitation. C’est cette occasion qu’elle a choisie pour partager un tendre cliché d’elle et sa petite tribu avec ses abonnés. Ce geste de la mère de trois enfants a de quoi émouvoir ses fans.

Estelle Lefébure, très attachée à ses enfants

Dans la nouvelle pièce de théâtre qu’elle est en train de tourner, l’ex-femme de David Hallyday donne la réplique à Patrick Chesnais et Philippe Lellouche sous le regard bienveillant d’Ilona, d’Emma et de Giuliano. Ne vous trompez guère, les trois enfants de l’actrice ne sont pas présents lors de toutes les représentations de leur mère. Pourtant, elle n’oublie jamais d’emporter avec elle un souvenir qu’ils ont en commun.



C’est comme plusieurs autres parents qui ne sortent pas sans emporter une photo de leurs enfants quand ils vont travailler. D’autres préfèrent carrément les installer dans leur espace de travail. Peut-être est-ce en guise de porte-bonheur que la femme de 54 ans garde sur elle un adorable portrait de sa famille ? Elle l’a accroché au miroir de sa loge au Théâtre de La Madeleine. Sur le cliché, on peut voir Ilona et Emma, ses deux enfants qu’elle a eues avec David Hallyday ainsi que le petit Giuliano, né de sa relation avec le restaurateur Pascal Ramette.

Une photo qui fait fondre les cœurs des internautes

Le 29 décembre prochain, le petit Giuliano fêtera son 10e anniversaire. Sa mère le chérit de tout son cœur et elle l’a d’ailleurs déjà posté sur son compte Instagram à la grande surprise de ses fans. Cependant, c’est la toute première fois qu’on le voyait en compagnie de ses deux sœurs ainées. Sur le cliché qu’a dévoilé l’ex-femme de David Hallyday, on a l’impression qu’elle est la plus heureuse de toutes les mères du monde. Elle se tenait au milieu de ses enfants.

On peut bien dire qu’Estelle Lefébure a de quoi être fière de sa progéniture. Ses deux filles sont en train de poursuivre des carrières différentes, mais elles sont tout aussi talentueuses que leur mère. Ilona Smet est en train d’exercer dans le mannequinat, tout comme sa mère quand elle était plus jeune tandis que sa sœur Emma Smet est actrice comédienne. Elle joue d’ailleurs dans l’œuvre Demain nous appartient.

Quant au petit Giuliano, il est encore trop tôt pour qu’il fasse carrière. Toutefois, il n’y a aucun doute qu’il trouvera son chemin, vu qu’il a d’excellents modèles dans son entourage. En attendant, il est toujours très proche de sa mère et cette dernière a choisi de le mettre en avant sur cette photo pour exprimer tout l’amour qu’elle lui accorde, mais aussi pour faire la promotion de l’œuvre dans laquelle elle est en train de jouer. Les internautes ont été nombreux à commenter la publication de la mère de trois enfants et trouvaient très beau le fait qu’elle emporte ce cliché de famille sur son lieu de travail.