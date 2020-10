L’hiver arrive c’est plutôt une bonne nouvelle, le froid a de nombreuses vertus pour la santé !

Le froid n’est pas généralement synonyme de bien-être. On s’en doute, vous préférez l’été. La chaleur, la plage, la piscine, les soirées à rallonge… Et on vous comprend car nous aussi. Mais pour autant, nous vivons dans un pays au climat tempéré où chaque saison a sa place de choix. Et après l’été, vient l’automne, puis l’hiver. Deux saisons qui sont souvent liées à la rentrée, le froid, le moral en berne… Et pourtant, ce serait juger trop vite cette saison qui a des bienfaits sur votre organisme dont vous ne vous doutez pas du tout !

Le froid est un allié beauté !

On vous voit venir. Oui, nous sommes d’accord, le froid à la fâcheuse tendance d’assécher la peau, ce qui n’est pas esthétique. Vous savez également contrer cela en vous armant d’une efficace crème hydratante qui viendra protéger votre peau de l’agression du froid (on vous conseille également le gel d’aloe vera pour une protection d’autant plus efficace). Une fois cette protection faite, sachez que le froid bien resserrer les pores de votre peau, en plus de la tendre (selon Psychologies). De plus, il relance la microcirculation au niveau de la peau, ce qui vous apporte un joli teint. Oubliez donc les points noirs et dites bonjour à une peau lisse et éclatante. Merci le froid, en somme.

Le froid vous rapproche des gens

Cela peut sembler paradoxale, mais c’est pourtant vrai, selon une étude menée en 2012 publiée dans PLOS ONE. En effet, en hiver, vous avez tendance à moins sortir de chez vous. Vous n’avez pas envie d’affronter le froid, ou le vent glacial. De ce fait, il est vrai que vous voyez en moyenne moins vos amis en extérieur et que vous partagez moins de moment avec eux. Mais c’est durant l’hiver que vous passez le plus de temps au téléphone ! En effet, pour contrer votre solitude, vous avez tendance à joindre vos proches par téléphone bien plus qu’en été. Alors remerciez l’hiver qui vous permet de maintenir vos relations !

Vous dormez mieux grâce au froid !

Vous vous rappelez de la canicule ? Avouez-le, avec cette chaleur, vous ne faisiez pas les malins au moment de dormir. Sans climatisation ou ventilateur, il était difficile de trouver le sommeil (et ce même avec nos astuces naturelles à base de plantes). Mais pourquoi est-il si dur de s’endormir quand il faut chaud ? Tout simplement car le corps fait diminuer sa température légèrement au moment de l’endormissement. Et lorsque la température extérieure est trop élevée, cela devient difficile. Mais pas en hiver ! Petite astuce quand vous mettez le chauffage, il est conseillé de s’endormir dans une chambre dans laquelle la température ne dépasse pas 19°.

Le froid stimule les défenses immunitaires

On a tendance à penser que le froid rend malade. Et c’est vrai si vous restez trop longtemps dans le froid puisque vous finirez pas souffrir d’hypothermie légère (quand la température du corps tourne autour des 35°). Mais sortir quand il fait froid viendra booster vos défenses immunitaires et vous serez donc capable d’affronter les maladies avec plus de facilité ! Le froid augmente en effet la production de lymphocytes qui sont parfois appelés « cellules de l’immunité« . Tout est dans le titre donc.

Le froid est bon pour le moral !

Sachez que le froid viendra stimuler la production d’endorphines, qui sont des neurotransmetteurs produits par le corps. Or, on sait qu’ils ont un effet euphorisant. En Finlande, il est recommandé de prendre des bains d’eau glacé pour stimuler sa bonne humeur. De plus, le froid donne une bonne excuse pour une journée au chaud chez soi, avec un plaid, une tasse de thé et un bon film de noël. Avouez-le, cette vision vous fait plaisir. En France, nous avons la chance d’avoir quatre saisons. Notre corps est donc autant habitué à la chaleur qu’au froid. Et si vous n’aimez vraiment pas l’hiver, ni la fraîcheur, sachez que cette saison est indispensable également pour votre morale puisqu’elle vous rendra très heureux lors d’arrivée du printemps et des beaux jours !