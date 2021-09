L’huile de ricin, cette huile aux vertus multiples et qui est un véritable allié beauté !

L’huile de ricin, également connue sous plusieurs autres noms, est reconnue pour ses bienfaits pour la santé et la beauté. Véritable trésor naturel, c’est une ressource illimitée qui fait du bien à la peau et aux cheveux. Découvrez les nombreux avantages de l’huile de ricin dans cet article.

Bienfaits de l’huile de ricin pour les cheveux.

L’huile de ricin aide à accélérer la pousse des cheveux, ce qui est sans aucun doute l’un de ses avantages les plus connus. En appliquant quelques gouttes et en massant la zone souhaitée, cette huile peut accélérer leur pousse et embellir leur aspect en favorisant la microcirculation.

Appliquée sur le cuir chevelu, l’huile de ricin peut prévenir l’apparition des pellicules, prévenir la chute des cheveux et limiter la pousse des cheveux gris. Ses propriétés antifongiques et antibactériennes permettent de nettoyer la zone de traitement. Il peut également soulager les démangeaisons.

L’huile de ricin et ses biens faits pour la peau

Bien que les effets de l’huile de ricin sur la peau soient peu connus, ils sont nombreux. Riche en acides gras, il permet d’hydrater et de nourrir la peau, même les plus sèches. Elle permet également de stimuler la production de collagène et d’élastine, indispensables à la douceur et à la douceur de l’épiderme. De cette façon, il peut garder la peau lisse et réduire les signes liés à l’âge tels que les ridules et les rides.

En favorisant la microcirculation, l’huile de ricin facilite la régénération de la peau. Cela renforce son effet anti-âge, mais aide également à réduire les cernes ou les taches cutanées. Son pouvoir cicatrisant peut réparer et protéger la peau. Par conséquent, l’huile de ricin est idéale pour lutter contre l’acné et réduire les cicatrices.

L’huile de Ricin : mélange avec l’Eau de Lait de Collosol

L’Eau de Lait est le soin de base de Collosol. Depuis 70 ans, elle embellit la peau des femmes et ravive leur éclat. Elle est élaborée selon le savoir-faire de Collosol et associe tous les bienfaits de l’huile de ricin et de l’eau de lait à une délicate saveur d’agrumes qui procure un soin complet et un parfum léger.

Dans votre bain d’eau chaude, il peut procurer un moment de réconfort et de relâchement des tensions corporelles grâce à son doux parfum et ses propriétés bienfaisantes pour la peau. Il suffit de verser 3 flacons d’Eau dans la baignoire pour retrouver un corps doux et hydraté.

Recettes pour foncer les cheveux

Ajoutez une petite quantité d’huile à la mousse ou au revitalisant. Divisez les cheveux en différentes parties extensibles, puis appliquez le produit uniformément sur l’ensemble des cheveux. L’effet hydratant de l’huile aide à emprisonner l’humidité et l’air sombre dans les cheveux.

Réduire les ridules et les rides

Utilisée directement sur la peau, l’huile de ricin peut pénétrer profondément dans la peau. Cette huile stimule la production de collagène et d’élastine pour adoucir et hydrater votre peau. Par conséquent, l’utilisation de l’huile de ricin pour les soins quotidiens peut retarder l’apparition des rides et ridules. Ils rendent votre peau plus lisse et plus douce.