L’humoriste et comédien Ary Abittan est aujourd’hui, remplacé d’une série qu’il avait commencé à tourner pour M6 à cause de la plainte pour viol déposée contre lui !

Tout ne semble absolument pas au beau fixe pour l’acteur Ary Abittan. Il a été accusé de viol par une jeune femme de 23 ans, avec qui il entretenait une relation. Pour l’heure, il continue de garder le silence sur l’affaire. Mis en examen depuis peu, l’acteur voit sa vie professionnelle impactée de plus en plus.

Ary Abittan exclu d’un projet

Ary Abittan a été accusé de viol depuis le 2 novembre 2021. L’acteur qui a également été mis en examen depuis cette affaire, voit ses projets bouleversés à pas-de-géant. Il est même obligé de reporter sa tournée initialement prévue. Le moins reluisant dans cette histoire, c’est bien que le tournage de l’acteur pour M6 ait débuté, il sera remplacé. Cette affaire lui porte énormément préjudice.

En effet, l’acteur avait démarré avec la mise en boîte d’une série baptisée L’Homme de nos vies. Le tournage en question avait été entamé depuis le 11 octobre, entre la côte d’Azur et La Réunion. Un projet qu’Ary Abittan ne pourra pas poursuivre pour son plus grand désarroi, puisqu’il a été totalement écarté.

D’après Télé Star, les scènes précédemment tournées avec le célèbre Ary Abittan seront de nouveau mises en boîtes. Cette fois, Jonathan Zaccai qui le fera. Cela va nécessiter un ajout d’une quinzaine de jours de tournage à la fin du planning prévu initialement. C’est une astuce optimale que la chaîne à trouver afin de ne pas renoncer à la série. Ce qui semble probablement bien pensée.

Tout compte fait, l’acteur est vraiment au bord du gouffre. Bien que sa compagne Sarah-Line-Attlan le soutienne, ses problèmes ne semblent pas s’estomper pour autant. Ses différents projets sont affectés progressivement et sa carrière de façon générale est entachée suite à cette plainte.

Ary Abittan, sa vie privée

L’acteur Ary Abittan est un homme comblé, tant au niveau professionnel que personnel. Les raisons qui pourraient donc justifier les faits de viols qui lui sont reprochés sont toujours inconnues. Connu pour son rôle dans Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, Ary est un humoriste et acteur français talentueux. Il est né à Paris le 31 janvier 1974.

Ary Abittan a été marié à l’âge de 24 seulement, avec son amour de jeunesse. Il s’agit de la ravissante Sylvie Jorno. Les anciens amoureux se sont malheureusement séparés une dizaine d’années environ plus tard. Bien avant, l’acteur a eu de cette belle relation, trois sublimes filles dont il est fier au quotidien. On peut faire mention de Léna, Romy et aussi Netty. Ces trois princesses sont nées au début des années 2000.

Le célèbre acteur est en couple depuis 2020, avec Sarah-Line-Attlan. Les amoureux filent le parfait amour et ne cessent de le manifester en permanence. Pour preuve, malgré, la plainte de viol portée contre son compagnon, Sarah- Line-Attlan est restée fidèle à elle-même. Elle n’a exigé aucune rupture, mais, elle fait de son mieux pour apporter son soutien à son chéri dans ce moment plutôt pénible.