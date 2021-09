L’humoriste Gad Elmaleh accompagné de Nelson Monfort et Pascal Soetens fait les fous à la fête foraine du Bois de Boulogne

Lorsque vous êtes une célébrité, tous vos moindres mouvements sont passés à la loupe. C’est une vérité dont est conscient encore plus, Gad Elmaleh depuis quelques jours. Après sa présence remarquée au concert virtuel de Gims jeudi dernier, il est à nouveau au cœur de l’actualité depuis la soirée du 03 septembre dernier.

Une nouvelle activité médiatique qu’il doit à son récent passage du côté du Bois de Boulogne et de sa traditionnelle fête foraine. Actuellement en tournée, l’acteur et humoriste de 50 ans a visiblement voulu se détendre un peu au démarrage de ce célèbre rendez-vous de la banlieue de Paris. Un moment de détente qu’il a partagé notamment avec des amies et personnalités notamment Nelson Monfort et Pascal Soentes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh)

Gad Elmaleh, une célébrité très appréciée dans l’Hexagone

Avec une aventure au niveau des podiums et des écrans démarrée depuis plus de 20 ans, Gad Elmaleh a progressivement réussi à entrer dans le cœur des Français. En effet, difficile de ne pas apprécier le charme de l’acteur d’origine marocaine et ses sketches humoristiques des plus élaborés qui garantissent à l’arrivée des éclats de rire explosifs.

Aussi bien sur les scènes qu’au niveau des écrans, il a connu des succès retentissants en France. Une notoriété acquise dans l’Hexagone qui lui a également permis de faire un passage appréciable dans l’univers hollywoodien au début des années 2010 ainsi que des représentations dans le pays de la statue de la liberté.

Plus concentré sur sa carrière dans le stand-up depuis quelques années, il est aujourd’hui en tournée pour la présentation de son « 06ème One Man Show » intitulé « D’ailleurs ». Un retour des plus remarqués depuis la pandémie du coronavirus qui avait paralysé l’industrie du spectacle en 2020.

Gad reçut comme invité de marque à la fête au Bois de Boulogne

Pour cette cérémonie inaugurale de la fête foraine qui se déroule actuellement du côté de la Muette, l’arrivée de la 8 ème personnalité préférée des Français en 2017 était des plus attendues. Une arrivée qui a réjoui ses fans tout autant que lui, ravi de changer un peu d’air, alors qu’il est toujours en pleine tournée de son nouveau spectacle.

Gad Elmaleh a profité de l’occasion vendredi 03 septembre dernier pour se livrer à certaines distractions. Une photo de lui faisant notamment un tour en voiture électrique de fête foraine a beaucoup circulé sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GAD (@gadelmaleh)

Nelson Monfort et Pascal Soetens également présents à la cérémonie inaugurale

Cette soirée fut également l’occasion pour Gad Elmaleh de croiser certaines célébrités venues tout comme lui découvrir les nombreuses attractions de ce rendez-vous parisien. C’est ainsi qu’on a pu le voir aux côtés de personnalités notamment l’animateur de télévision française Pascal Soetens ou encore le journaliste sportif Nelson Monfort. On pouvait également retrouver du côté de la Muette ce jour-là des noms comme Marlène Duval ou encore Lord Kossity.

Un parterre d’invités remarquables qui ont sublimé de par leur présence et leur joie de vivre cette nouvelle édition de la fête foraine du Bois de Boulogne qui prendra fin le 17 octobre prochain.