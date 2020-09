Liam Di Benedetto (Les Marseillais) : enceinte pour la seconde fois ? Les fans curieux veulent en savoir plus !

Beaucoup affirment que la jeune femme serait enceinte d’un deuxième enfant.

Une vidéo de Liam fait le buzz sur la toile depuis quelque temps et alimente les rumeurs qui circulent à son sujet. En couple depuis plusieurs mois avec Christophe, la jeune femme semble vivre sur un petit nuage d’amour. Elle n’hésite pas à partager des photos d’elle et son compagnon sur les réseaux sociaux. De toute évidence, les choses semblent bien aller pour elle. Peut-être trop bien au point où elle serait actuellement enceinte d’un second bébé. Cette situation suscite des interrogations sur les lèvres de plusieurs internautes. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Liam de nouveau enceinte ?

On se souvient que Liam avait quitté le tournage des Marseillais South America après être tombée enceinte de son premier enfant Joy. Si elle a connu une période tumultueuse notamment avec les nombreuses opérations subies par la petite fille, les choses semblent rentrer dans l’ordre.

Plus heureuse que jamais avec son fiancé, la jeune femme n’hésite pas à partager quelques détails de leur vie de couple sur Snapchat. Sur la dernière vidéo qu’elle a partagée, on la voit en voiture avec Christophe. Ce dernier l’avait récemment demandé en mariage. Dans la vidéo, Liam raconte que sa petite fille n’était pas avec eux et qu’ils n’étaient que tous les deux seuls à bord de la voiture. C’est ce moment-là que Christophe choisit pour dire quelque chose que les internautes n’ont pas compris.

La mère de Joy ne l’a pas laissé finir sa phrase en le coupant avec des propos très énigmatiques. Elle a affirmé qu’ils annonceraient le sujet dont il s’agit à leurs fans. C’est avec une pointe d’humour qu’elle a ajouté que ces derniers avaient l’œil très attentif.

La jeune femme a ensuite déclaré que la fameuse révélation sera faite en temps et en heure lorsqu’elle et Christophe seront prêts. Cette mystérieuse déclaration a eu un grand impact puisque plusieurs humeurs circulaient déjà à propos d’une éventuelle nouvelle grossesse. Peut-être que les propos de Liam Di Benedetto viennent confirmer ce dont beaucoup se doutent déjà.

De nombreuses réactions de la part des internautes

Si cette annonce de la jeune femme s’est répandue comme une traînée de poudre, il y a certains détails qui ont vraiment suscité des interrogations parmi les internautes. Il faut dire que ces derniers ont été choqués puisque certains comportements de la jeune femme ne correspondent pas à ceux d’une femme enceinte.

Ceux qui ont l’habitude de suivre la starlette ont certainement remarqué qu’elle est une grande fumeuse. En effet, lorsqu’elle a fini son annonce sur sa vidéo, les internautes ont remarqué qu’elle s’était mise à la cigarette électronique. Les commentaires ont commencé à fuser sur Twitter. Si certains affirment que le fait qu’elle soit passée à l’e-cigarette serait dû à sa grossesse, d’autres disaient qu’elle devrait arrêter de fumer, vu son état. Certains n’en revenaient carrément et n’hésitent pas exprimer leur étonnement.

D’autres ont remémoré l’époque où elle était enceinte de la petite Joy. D’après leurs propos, Liam di Benedetto fumait déjà alors qu’elle portait déjà sa première grossesse. Ils n’hésitent également pas à affirmer que son addiction à la cigarette serait peut-être les raisons des problèmes de santé de la petite Joy.

Ce serait pour éviter ce genre de situation qu’elle se serait donc mise à la cigarette électronique. Jusque-là, la starlette n’a encore fait aucune déclaration officielle sur son état, mais si elle est vraiment enceinte, on peut bien les féliciter le jeune couple.