Liam Hemsworth : l’acteur critique ouvertement Miley Cyrus suite à leur divorce !

La séparation de l’acteur avec la célèbre chanteuse Miley Cyrus a fait bien des vagues à l’époque. Les évènements qui ont suivi cette histoire sont bien loin de faire plaisir à Liam Hemsworth qui s’est exprimé à ce sujet. Ses révélations ne laissent pas une bonne impression de Miley Cyrus, son ex-compagne. Découvrez ici l’opinion de l’acteur face à cette séparation avec la célèbre chanteuse.

Une séparation douloureuse pour l’acteur

Voici un an que Liam Hemsworth et Miley Cyrus se sont séparés. Si l’interprète de Party in the USA semble être vite passée à autre chose, ce n’est pas le cas pour son ex-compagnon. Pour ce dernier, cette séparation a été des plus douloureuses. L’estime qu’il portait pour la chanteuse a bien chuté depuis cette rupture.

L’acteur de Hunger Games est aujourd’hui âgé de trente ans. S’il en veut autant à la chanteuse, c’est probablement à cause de la manière dont cette dernière a géré cette séparation. Les deux ex-compagnons ne se sont pas vraiment parlé depuis leur rupture. Des sources proches des deux stars ont révélé que Liam aurait vraiment essayé de faire renaître la flamme. Cependant, tout espoir de réconciliation fut perdu lorsque l’acteur demanda le divorce le 21 août dernier.

Après cette douloureuse séparation, Liam Hemsworth a eu le soutien de sa famille, notamment ses frères, Chris et Luke Hemsworth pour traverser cette épreuve difficile. Malgré que l’acteur ait tenu à garder secrets les détails de sa relation avec la chanteuse, certaines infos n’ont pas manqué de fuiter.

Une attitude de Miley Cyrus qui a blessé son ex-mari

Peu de temps après sa rupture avec Liam Hemsworth, la chanteuse n’a eu aucun scrupule à montrer ses nouveaux intérêts amoureux en public. Ce fut ce caractère qui blessa profondément l’acteur de Independance Day. Le frère de Chris Hemsworth qui semblait encore affecté par son divorce s’en est retrouvé bien déconsidéré.

En effet, la chanteuse a été photographiée en train d’embrasser Kaitlynn, alors que cette dernière venait de sortir d’une relation avec Brody Jenner le 9 août 2019. Liam a reçu cette nouvelle alors qu’il était en Australie.

Les photos ont été rendues publiques dès le lendemain. Elles étaient suivies de l’annonce de divorce des deux acteurs qui se connaissent depuis près de dix ans. Liam et Miley se sont rencontrés pour la première fois en 2010 au cours du tournage de la romance The last Song.

Plus tard, la chanteuse s’est exprimée à propos de son divorce avec l’acteur. Dans ses propos, elle semblait également affectée par cet épisode qu’elle comparait à une mort. Après son histoire avec Kaitlynn, Miley a également eu une idylle amoureuse avec le chanteur d’origine australienne Cody Simpson. Cependant, ce dernier a affirmé plus tôt cette semaine qu’ils ont déjà rompu.

Liam Hemsworth a refait sa vie

Le mariage de Liam et de Miley n’a duré que huit mois. Après les révélations sur sa relation précédente, l’acteur semble bien être un homme nouveau aujourd’hui. En effet, il s’est mis en couple avec la ravissante Gabriella Books. Les deux tourtereaux ont l’air de filer le parfait amour.

Après sa rupture avec la chanteuse, Liam est resté en Australie pour passer plus de temps auprès de sa famille. C’est pendant son séjour que son idylle amoureuse avec la jeune femme mannequin de 24 ans a commencé. Les deux amoureux essayent de rester le plus discrets possible et semblent très complices.