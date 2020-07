Liam Hemsworth : suite à une opération chirurgicale, il a dû changer de vie !

Après avoir vécu une longue histoire d’amour, tumultueuse, avec la chanteuse Miley Cyrus, le jeune divorcé fait la une de tous les médias, grâce à sa nouvelle relation avec la mannequin Gabriella Brooks. Toutefois, alors qu’il avait su rester discret à ce propos, Liam Hemsworth se confie aujourd’hui sur un événement de sa vie dont il se serait peut-être bien passé.

Après une chirurgie, Liam Hemsworth a dû modifier sa façon de vivre

L’année 2020 ne se déroule pas comme la majorité des gens l’avaient prévu, et dans le cas de Liam Hemsworth c’est encore pire, puisqu’il se remet toujours d’une année 2019 difficile, où il a subi une opération chirurgicale sur un rein, particulièrement douloureuse, et cela, juste après son divorce d’avec Miley Cyrus. Cette expérience compliquée l’a amené à revoir certaines parties de sa vie, et notamment son régime alimentaire, qu’il a dû modifier très rapidement.

« J’ai été végétalien pendant près de quatre ans, puis en février de l’année dernière, je me suis senti léthargique. Ensuite, j’ai eu un calcul au rein. Ce fut l’une des semaines les plus douloureuses de ma vie. Je faisais de la promotion pour Isn’t It Romantic, mais je devais aller à l’hôpital et me faire opérer dans le même temps », a déclaré Hemsworth, 30 ans, à Men’s Health pour sa couverture du mois de mai.

L’acteur précise néanmoins qu’aujourd’hui tout va beaucoup mieux, même s’il a dû réduire sa consommation de légumes, sous peine de voir revenir les problèmes pour lesquels il avait été opéré. En effet, l’origine de son calcul était due à une présence excessive d’oxalate dans son alimentation, présent en grande quantité dans les légumes, et notamment dans les épinards, les amandes, les betteraves et les pommes de terre, qui constituaient justement la base de la majorité de ses repas.

La cause principale de ce souci de santé est surtout due au fait que Liam Hemsworth n’a pas fait de transition lorsqu’il est devenu végétalien, ce qui a considérablement fragilisé ses reins.

Liam Hemsworth confie que le sport est important dans sa vie

Suite à son divorce, l’acteur reconnaît avoir traversé une phase difficile, durant laquelle il a néanmoins pu compter sur la présence de ses amis et de sa famille. Reprendre le sport à la suite de son opération a également été d’un grand soutien.

L’entraînement a été salvateur pour son bien-être moral, et lui a permis de rester équilibré pendant cette épreuve.

Le petit frère de Chris confie avoir pu reprendre les tournages uniquement grâce aux exercices sportifs, qui lui ont permis de se maintenir en forme.

Il n’a pas manqué également de préciser les bienfaits sur sa santé mentale, lui qui a connu une phase de dépression à cause de l’omniprésence des paparazzi, qui le suivait lui et son ex-femme, Miley Cyrus, partout où ils se rendaient. Un harcèlement constant des tabloïds qui était très stressant, d’après les propos du beau brun.